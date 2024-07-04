Зеленский сделал заявление об истинной роли Ермака в жизни Украины

Владимир Зеленский заявил, что Андрей Ермак является мощным менеджером и одним из основных политиков в президентской команде.

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Зеленский рассказал о роли Ермака / коллаж: Главред фото: Википедия, Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак является достаточно мощным политическим менеджером, а дезинформация о том, что Ермак решает все вопросы в Украине является лишь провокацией и клеветой врагов. Об этом Зеленский рассказал в своем интервью изданию Bloomberg.

"Все это работает, чтобы атаковать меня. Россия запускала очень много различной дезинформации, что не я решаю, а решают какие-то теневые люди. Что президент не контролирует партию или не имеет влияния на тех или иных министров и тому подобное. Я не хочу иметь влияние. Есть закон. Я президент согласно украинскому законодательству. Ермак - мощный менеджер. Я его уважаю за результат. Он делает то, что говорю ему я, и он выполняет эти задачи", - заявил Зеленский.

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Также глава государства подчеркнул, что бить по "команде президента" - это стратегия врагов и врагами являются не только россияне, но и те, кто не доволен политикой и работой президента.

Он добавил, что попытки уничтожения людей, которые являются властью в стране - это также своеобразная оккупация государства.

"Слабый президент Украины - это возможность оторвать от Украины половину территории, это возможность Украину остановить по дороге к вступлению в Европейский Союз, возможность закрыть мне рот, это возможность иметь другого человека во главе Украины, который не будет иметь влияния на те или иные общества", - подытожил Зеленский.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Политика Андрея Ермака

Напомним, ранее Ермак прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Украине возможно нужно будет уступить россиянам территорию и ответил, что такого не будет.

Также перед первым Глобальным саммитом мира Ермак рассказал, что для Украины важен каждый день, медлить нельзя, а значит он предположил возможность участия России в следующем саммите.

Как сообщалось ранее, в Днепре 20 июня охранники нардепа Николая Тищенко набросились на бывшего военного и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это и прямо заявил о своем отношении к Тищенко.

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