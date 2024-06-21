"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

Руководитель Офиса президента заявил, что поведение Тищенко "несовместимо со статусом народного депутата".

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Ермак отреагировал на избиение бывшего военного охранниками своего кума Николая Тищенко / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ОП

В Днепре 20 июня охранники нардепа Николая Тищенко набросились на бывшего военного и бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на это и прямо заявил о своем отношении к Тищенко.

Ермак отметил, что является кумом Тищенко - крестил его сына. Однако это не мешает ему трезво оценивать поступки нардепа.

"Поведение народного депутата - абсолютно позорное. Ему нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать. Да, Тищенко я знаю давно. Действительно - крестил его сына. Но это было много лет назад. Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений", - написал Ермак. видео дня

Он также добавил, что поведение Тищенко "несовместимо со статусом нардепа" и каждый должен понести ответственность "за неадекватные действия, независимо от должностей или фамилий".

Ермак отреагировал на избиение бывшего военного охранниками своего кума Николая Тищенко / фото: скриншот

Нападение на Дмитрия Павлова в Днепре

Напомним, в Днепре 20 июня между бывшим военным и Тищенко произошла словесная перепалка. Павлов был недоволен тем, что неизвестные люди без причины одели военную форму, балаклавы и носили с собой оружие. Экс-военный прогуливался по улице со своим новорожденным ребенком.

В ходе перепалки его начали незаконно задерживать, пытаться "скрутить", не обращая внимание на то, что Павлов держал детскую коляску с ребенком. В какой-то момент он отпустил коляску и "охранники Тищенко" повалили его на землю. На мужчину надели наручники и даже били его.

Правоохранители открыли уголовные производства по двум статьям - "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Незаконное лишение свободы или похищение человека".

Напомним, ранее стало известно, что народный депутат Николай Тищенко и бизнесвумен и блогер Алла Барановская подали на развод после семи лет официального брака.

Внефракционный депутат Верховной Рады Николай Тищенко обновил свою декларацию, в которой появилась информация, что он получил заоблачную сумму денег в подарок от жены.

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