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Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира

Мария Николишин
17 июня 2024, 22:57
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Между первым и вторым саммитами мира пройдут месяцы, а не годы, ведь в Украине продолжается война и наше государство считает каждую минуту, говорит Ермак.
Пройдут месяцы, не годы: в ОП сказали, для чего пригласят Россию на Саммит мира
На второй Саммит мира могут пригласить представителей России / коллаж: Главред, фото: Офис президента

На следующий прогнозируемый Саммит мира, который будет касаться пути окончания войны в Украине, могут пригласить представителей России. В частности, представителям страны-агрессора могут передать план, который Украина наработала совместно с другими странами на саммите. Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире национального марафона.

Он отметил, что новый план по миру в Украине не будет подобным соглашениям, которые наше государство заключало с Россией ранее.

По словам главы ОП, между первым и вторым саммитами мира пройдут месяцы, а не годы. Ведь в Украине продолжается война, и наше государство считает каждую минуту.

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"И именно на этом пути мы хотим провести эти уже тематические конференции на министерском уровне, на уровне советников, на уровне экспертов, чтобы закончить работу, которую мы начали после встречи советников по вопросам национальной безопасности в Джидде, Саудовской Аравии, когда в Киеве были созданы 10 рабочих групп, которые больше года уже работают и имеют много наработок", - сказал Ермак.

Он также подчеркнул, что эти конференции станут событиями, которые зафиксируют конкретные пути и конкретные наработки по каждому из пунктов формулы мира президента Владимира Зеленского, чтобы потом объединить их всех.

"Это будет именно тот справедливый план, который станет основой для второго Саммита мира, на который, как говорил президент, и это позиция наша, чтобы на этой встрече была возможность пригласить представителей России, чтобы в присутствии всех ответственных стран мира, которые уважают такие важные для нас принципы, как суверенитет, территориальная целостность и наша независимость, передать этот план", - подчеркнул глава Офиса Президента.

Стоит заметить, что по словам Ермака, это будет не такой план, к которому было бы очень много вопросов, как, например, это было с Минскими договоренностями, а это документ, который построен на нормах международного права и уставе и принципах ООН.

"Этот план будет показывать, что в конце всех будет ждать прекращение войны, справедливый мир, возвращение всех украинцев, всех детей, преодоление кризисов, которые создала эта война и, безусловно, ответственность для страны-агрессора во всех измерениях, что она наделала", - подытожил он.

Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Глобальный Саммит мира - что известно

Напомним, 15-16 июня прошел Саммит мира. В мероприятии приняла участие 101 страна мира. По итогам Саммита стороны объявили финальную декларацию, предложения которой затем передадут стране-агрессору.

На следующем Саммите мира должна быть поставлена точка в войне, развязанной страной-агрессором РФ против Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Второй Глобальный саммит мира по Украине может состояться в течение следующих одного-двух лет. Об этом в кулуарах Саммита мира в Швейцарии заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс.

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