Текст декларации Саммита мира готов: Кулеба ответил, учтена ли позиция Украины

Кулеба отметил, что текст декларации Саммита мира в Швейцарии сбалансирован и соответствует всем принципиальным позициям на которых настаивала Украина.

https://glavred.info/world/deklaraciya-sammita-mira-gotova-kuleba-otvetil-uchtena-li-poziciya-ukrainy-10573409.html Ссылка скопирована

Кулеба раскрыл детали итоговой декларации Глобального саммита мира / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Страны-участники Глобального саммита мира завершили работу над текстом итоговой декларации. После его оглашения декларация будет открыта для присоединения к ней других стране, которые не стали участниками Мирного саммита. Об этом заявил Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами, передает УНИАН.

"По состоянию на сейчас работа над текстом завершена, в конце саммита президенты объявят об одобрении резолюции, она будет декларацией, она будет открыта к присоединению другими странами и после завершения саммита", - сказал он.

Министр сообщил, что в настоящее время несколько стран проводят "внутренний анализ совместного комитета" и намерены присоединиться к нему, даже если они не участвуют в саммите в настоящее время.

видео дня

"Текст (декларации, - ред.) сбалансирован, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина учтены.

Смотрите видео о том, каким будет текст итоговой декларации Саммита мира:

Фото: скриншот

Кулеба также подчеркнул, что Украина понимает, что наступит момент, когда нужно будет общаться с Россией. Однако позиция страны очень четкая: "Мы не позволим агрессору диктовать условия".

Последний ультиматум Путина, по его словам, не вызвал никаких особых реакций на саммите мира, поскольку все понимают, что это было сделано с целью создания "пиар-волны" перед саммитом.

"В россии понимали, что саммит будет большим, успешным, нужно чем-то перебивать. Поэтому выдвинули "политическое ядерное оружие" в лице Путина. Пришлось ему лично пытаться сбивать наш саммит. Ему это не удалось, поэтому серьезного отношения к его позициям нет", - сказал он.

По его словам, в заявлениях Путина были две основные ошибки, по его словам: первая - использование языка ультиматумов, а вторая - невыполнимое требование, чтобы суверенное государство отказалось от своих суверенных территорий.

Что известно о Глобальном саммите мира / Инфографика: Главред

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира - что обсуждали на саммите

Напомним, как ранее сообщал Главред, страны-участницы Глобального саммита мира в Швейцарии не обсуждали так называемый "мирный план Путина", заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Победа Украины не наступит сразу на следующий день после завершения Глобального саммита мира в Швейцарии. Украинцам нужно осознавать, что этот саммит не будет волшебством в войне России против Украины, написал в своем Телеграмм-канале майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

В финальной декларации Глобального саммита мира, который сейчас проходит в Швейцарии, будет сделан акцент на вине страны-агрессора России в развязывании полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщило новостное агентство Reuters, журналисты которого ознакомились с проектом документа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред