УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

Руслана Заклинская
15 июня 2024, 23:06
361
Международное сообщество уже более двух лет ощущает последствия войны в Украине, поэтому важно способствовать мирным переговорам, заявил Принц Фейсал.
Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира
Саудовская Аравия призывает к мирным переговорам Украины и России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Участие России в Глобальном саммите мира сделало бы мероприятие "более ориентированным на результат". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на саммите в субботу, 15 июня.

Фидан отметил, что участники саммита в Швейцарии осведомлены о "формуле мира" Украины и ультиматуме Путина для "мирных переговоров".

"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широкого военного усилия", - сказал он.

видео дня

Министр добавил, что в случае присутствия страны-агрессора России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

"Мы считаем, что есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер", - отметил Фидан и привел в пример соглашение о "зерновом коридоре", заключенное при посредничестве Турции.

  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офіс президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офис президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офис президента
  • Саміт миру в Швейцарії
    Саміт миру в Швейцарії Фото: Офис президента

Заявление Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, во время пленарного заседания Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке, отметил, что Королевство имеет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и стремится к установлению мира.

"С начала этого конфликта мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир", - заявил он.

Принц Фейсал подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда подчеркивала важность соблюдения международного права, необходимости диалога, снижения напряжения, а также облегчения глобальных последствий войны для всего мира.

"Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания двум сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны", - сказал Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

По его словам, международное сообщество уже более двух лет ощущает последствия этого конфликта, поэтому важно способствовать мирным переговорам и избегать дальнейшей эскалации. Принц утверждает, что путь к миру в Украине потребует тяжелых компромиссов в рамках дорожной карты мира.

"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, это потребует тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру. И здесь важно подчеркнуть, что любой надежный процесс потребует участия России", - добавил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Также канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что перемирие без серьезных переговоров и установления справедливого мира может привести к новому замороженному конфликту, что будет угрожающим для всех.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отсутствие России на саммите объясняется ее нежеланием способствовать миру. Когда план действий согласуют все представители стран, тогда его передадут РФ, чтобы на втором саммите мира зафиксировать "реальный конец войны".

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Турция Саудовская Аравия война России и Украины Саммит мира
Реклама

Главное за день

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммите

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммите

00:16 Мир
Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

23:06 Политика
"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мира

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мира

21:56 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список 3757

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный список

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление 3058

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

Устроила голую вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал 1548

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах 1324

Нужно ли чистить шампиньоны от кожуры: какая опасность скрывается в нечищеных грибах

Последние новости

00:16

Италия пообещала Украине новую помощь: Таяни сделал неожиданное заявление на саммите

15 июня, суббота
23:51

Принц Луи станцевал смешной танец во время официальной церемонииВидео

23:06

Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мираФото

22:06

В ответ кричали все вокруг: президент Литвы внезапно воскликнул лозунг на Саммите мираФотоВидео

21:56

"РФ выбрала войну, а не дипломатию": Шольц сказал, как завершить войну и достичь мираФото

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главноеЧто присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное
21:26

ВСУ могут бить по ракетным установкам в РФ, НАТО ослабит ограничения - Столтенберг

20:58

Евро 2024 дайджест: день 1-2 - немцы уничтожили шотландцев, швейцарцы лупят венгровВидео

20:25

План действий передадут РФ, чтобы зафиксировать реальный конец войны - ЗеленскийФото

19:29

Мощный циклон будет заливать почти всю Украину: где именно ждать грозы, град и шквалы

Реклама
19:26

Украина не будет вести прямых переговоров с РФ: Жовква расставил точки над "и"

19:13

Если уж мира на горизонте не видно...мнение

18:56

Несколько часов со светов в сутки и холодная зима: пессимистический прогноз Укрэнерго

18:53

Зеленский назвал вице-президенту США главную цель Путина в "кровавой войне"

18:32

Украина массово уничтожает российскую ПВО: в Bild раскрыли противоречивую стратегию

18:06

Очень оптимистичный прогноз: будут ли выключать свет 16 июня

17:47

Оккупантов выбили с позиций: в НГУ рассказали детали мощного удара на востоке

17:29

Украина будет в НАТО, однако есть одно "но": Столтенберг удивил заявлением

16:49

Шольц заговорил об окончании войны и назвал условие переговоров с Путиным

16:23

ВСУ приближаются к перелому: артиллерийское преимущество оккупантов тает - WP

16:22

Почему этот день нужно обязательно провести с родными: приметы 16 июня

Реклама
16:00

"Часть миротворческого процесса": Зеленский спрогнозировал результаты Саммита

15:58

Оккупанты могут перерезать "дорогу жизни": какая опасность ждет ВСУ - BILD

15:38

Это ужасно: Слава Каминская рассказала, что случилось с ее дочерью

15:01

Ударит +33 градуса: когда в Украине прекратятся дожди и вернется жара

14:59

Ермак жестко ответил на шантаж Путина и назвал условие участия РФ в Саммите мираВидео

14:57

Стало известно, на сколько дают отсрочку аграриям от мобилизации: только некоторые профессии

14:42

Кейт Миддлтон впервые появилась на публике: как выглядит принцесса

14:37

"Планы были разрушены": В НАТО оценили ситуацию на фронте в Украине

14:35

"Оккупанты заблокированы 5-й день": в ВСУ раскрыли детали боев за Волчанск

14:34

Как отбелить грязные швы между плиткой: невероятно простой трюк с содой

13:49

США выделяют Украине более $1,5 млрд: у Байдена раскрыли детали нового пакета

13:29

Стараюсь доверять обещанию "но": Зеленский сказал, может ли Китай помогать РФ

13:13

3 причины, почему летом легче худеть: невероятный секрет, о котором знают не все

13:12

Новые детали дела Шабунина: военные сообщали в ГБР о незаконных командировках и надбавках активиста

13:10

Инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта

12:56

"Завоевание земли": Шольц отреагировал на "мирный план" Путина по Украине

12:51

Врага выбили на двух направлениях, РФ захватила еще одно село на востоке – СМИ

12:28

"Мир в обмен на людей - рабство": Стефанчук злобно растоптал условия Путина

12:25

Куда стремится мысль, туда движется тело: рецензия на мультфильм "Мыслями наизнанку 2"Видео

12:08

В Украине выведут в ремонт энергоблоки АЭС: что будет с отключениями света

Реклама
11:49

Слишком поздно: дворецкий Королевского дворца сделал смелое заявление о Гарри

11:40

Запускают тысячи авиабомб по Украине: Зеленский раскрыл реальные цели атак РФ

11:36

Гитлера на встречу в Тегеран тоже не звали: эксперт об отсутствии РФ на Саммите

11:08

Лишь единицы прочитают слово за 8 секунд: загадка для самых сообразительных

10:58

Церковный праздник: что категорически запрещено делать 16 июня

10:33

Отправка войск Британии в Украину: Сунак сделал неожиданное заявление

10:11

Что значит "його/її ґедзь вкусив": не все знают правильный ответВидео

10:00

Предпосылки для "мирных" переговоров: в ISW раскрыли, что требует Путин у Запада

09:47

У россиян снова паника: беспилотники атаковали Ростовскую область РФ - детали

09:23

Гороскоп на завтра 16 июня: Скорпионам - разочарование, Ракам - удача на каждом шагу

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять