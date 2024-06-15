Жалеют, что РФ не пригласили: две страны удивили циничными заявлениями на саммите мира

Международное сообщество уже более двух лет ощущает последствия войны в Украине, поэтому важно способствовать мирным переговорам, заявил Принц Фейсал.

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Саудовская Аравия призывает к мирным переговорам Украины и России / Коллаж: Главред, фото: Офис президента

Участие России в Глобальном саммите мира сделало бы мероприятие "более ориентированным на результат". Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан во время выступления на саммите в субботу, 15 июня.

Фидан отметил, что участники саммита в Швейцарии осведомлены о "формуле мира" Украины и ультиматуме Путина для "мирных переговоров".

"Независимо от предложенных содержания и условий, это важные шаги и проблеск надежды, с которого можно начать. Однако каждая сторона считает действия другой продолжением более широкого военного усилия", - сказал он. видео дня

Министр добавил, что в случае присутствия страны-агрессора России "этот саммит мог бы быть более ориентированным на результат".

"Мы считаем, что есть все большая потребность в комплексной и инклюзивной стратегии, которая применяет дипломатию и переговоры для обеспечения выполнения уже принятых мер", - отметил Фидан и привел в пример соглашение о "зерновом коридоре", заключенное при посредничестве Турции.

Заявление Саудовской Аравии

Министр иностранных дел Саудовской Аравии, принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд, во время пленарного заседания Саммита мира в швейцарском Бюргенштоке, отметил, что Королевство имеет хорошие отношения с обеими сторонами конфликта и стремится к установлению мира.

"С начала этого конфликта мы имеем хорошие отношения с обеими сторонами и надеемся на мир", - заявил он.

Принц Фейсал подчеркнул, что Саудовская Аравия всегда подчеркивала важность соблюдения международного права, необходимости диалога, снижения напряжения, а также облегчения глобальных последствий войны для всего мира.

"Наш премьер-министр попросил передать свои наилучшие пожелания двум сторонам и выразил надежду на ближайшее окончание войны", - сказал Фейсал бин Фархан Аль Сауд.

По его словам, международное сообщество уже более двух лет ощущает последствия этого конфликта, поэтому важно способствовать мирным переговорам и избегать дальнейшей эскалации. Принц утверждает, что путь к миру в Украине потребует тяжелых компромиссов в рамках дорожной карты мира.

"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, это потребует тяжелого компромисса в рамках дорожной карты, ведущей к миру. И здесь важно подчеркнуть, что любой надежный процесс потребует участия России", - добавил министр иностранных дел Саудовской Аравии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Как сообщал Главред, на Саммите мира в Швейцарии принимают участие 101 страна и международные организации, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент подчеркнул, что Украина никогда не хотела этой войны, единственный, кто ее хотел, - это Путин.

Также канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что перемирие без серьезных переговоров и установления справедливого мира может привести к новому замороженному конфликту, что будет угрожающим для всех.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что отсутствие России на саммите объясняется ее нежеланием способствовать миру. Когда план действий согласуют все представители стран, тогда его передадут РФ, чтобы на втором саммите мира зафиксировать "реальный конец войны".

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