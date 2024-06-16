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"Это только начало": президент Латвии назвал примерную дату второго Саммита мира

Юрий Берендий
16 июня 2024, 14:44
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Президент Латвии прокомментировал некоторые кулуарные заявления на Глобальном саммите мира о проведении второго мирного саммита уже осенью этого года.
'Это только начало': президент Латвии назвал примерную дату второго Саммита мира
Президент Латвии назвал ориентировочную дату второго Саммита мира / Коллаж Главред, фото: Офис президента

Второй Глобальный саммит мира по Украине может состояться в течение следующих одного-двух лет. Об этом в кулуарах Саммита мира в Швейцарии заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, передает Укринформ.

Комментируя предположения, которые звучат в кулуарах Саммита мира в Швейцарии о возможности проведения второй мирной конференции уже осенью этого года, Ринкевичс высказал мнение, что процесс может затянуться на год-два.

Он также отметил, что не стоит делать предположения относительно сроков проведения следующей мирной конференции. Сейчас, по его словам, необходимо сосредоточиться на практическом воплощении результатов этого, инаугурационного саммита.

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"Это только начало мирного политического процесса. Я был бы очень осторожным в утверждениях, что он будет продвигаться очень быстро. Я бы сказал, что это может занять год или два", - сказал президент Латвии, но отметил, что если все будут готовы провести следующий саммит, то почему не сделать этого.

Большая часть этого будет зависеть от политических процессов во многих странах ЕС, НАТО и ООН.

Реагируя на манипулятивные заявления российского лидера Владимира Путина перед саммитом, Ринкевичс отметил, что это может быть полезным напоминанием мировому сообществу о том, что Россия борется не за свои интересы безопасности; она ведет войну с целью уничтожения Украины или по крайней мере захвата как можно большего количества территорий.

"Я думаю, что такого рода "предложение" нанесло больше вреда, чем пользы Российской Федерации", - подчеркнул президент Латвии.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно

15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.

На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - главные заявления саммита мира

Напомним, как ранее сообщал Главред, премьер-министр Италии Джорджа Мелони отреагировала на последние "предложения" Путина по якобы завершению войны. Ее высказывания были очень решительными и касались не только Путина, но и позиции всего Кремля.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает правильным отсутствие России на Саммите мира в Швейцарии, на котором настаивал ряд стран мира.

Участники Глобального саммита мира завершили работу над текстом итоговой декларации. После ее оглашения декларация будет открыта для присоединения других стран, которые не принимали участия в Мирном саммите. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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