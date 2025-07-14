Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менять

Что будет, если не хватает антифриза - что будет, если закончится антифриз в машине.

https://glavred.info/life/kak-ne-ugrobit-avto-dlya-chego-v-mashine-antifriz-i-kogda-ego-nuzhno-srochno-menyat-10681274.html Ссылка скопирована

Для чего нужен антифриз в машине / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/DokaRyan, Pixabay/IgorShubin

Вы узнаете:

Почему важно регулярно менять антифриз

Что произойдёт, если антифриз закончится

Признаки низкого уровня охлаждающей жидкости

Антифриз — это окрашенная жидкость, которую заливают в систему охлаждения автомобиля, чаще всего в радиатор. Вместе с водой он помогает поддерживать оптимальную температуру работы двигателя.

Основной активный компонент антифриза — этиленгликоль. Он понижает точку замерзания жидкости и повышает температуру её кипения, благодаря чему предотвращается замерзание, перегрев и испарение охлаждающей смеси, говорится в материале Главреда.

Антифриз так же важен для автомобиля, как и топливо или моторное масло. Без него двигатель быстро перегреется из-за высокой температуры, возникающей в процессе сгорания топлива. В итоге это может привести к серьёзным поломкам, вплоть до полного выхода двигателя из строя. Кроме того, антифриз выполняет функцию смазки элементов системы охлаждения и предотвращает коррозию металлических деталей.

Почему важно регулярно менять антифриз

С течением времени антифриз теряет свои защитные и охлаждающие свойства. Его химический состав меняется — в частности, повышается кислотность. Это ускоряет процесс коррозии внутри системы охлаждения и может повредить такие важные элементы, как радиатор, водяной насос, шланги, термостат и крышка радиатора.

Также в радиаторе со временем накапливаются загрязнения — ржавчина, грязь, отложения. Эти частицы мешают эффективному теплообмену, что нарушает работу всей системы охлаждения. Если не заменить антифриз вовремя, это может привести к перегреву мотора, повреждению блока цилиндров или даже заклиниванию поршней.

Как часто менять антифриз

Перед заменой обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. В среднем производители рекомендуют менять антифриз каждые 48 000 км пробега или раз в три года — в зависимости от того, что наступит раньше.

/ Главред

Что произойдёт, если антифриз закончится

Если автомобиль эксплуатируется без охлаждающей жидкости, двигатель быстро перегреется. Без охлаждения увеличивается внутренняя нагрузка, деформируются металлические части, перегревается моторное масло и теряются его защитные свойства. Итог — двигатель может заклинить, что приведёт к дорогостоящему ремонту или даже полной замене мотора.

Признаки низкого уровня охлаждающей жидкости

Когда в системе недостаточно антифриза, автомобиль начинает "подавать сигналы". Основные симптомы:

Повышенный расход топлива

Снижение мощности и динамики при разгоне

Температурный датчик приближается к красной зоне

Если вы заметили эти признаки, не откладывайте — необходимо как можно скорее долить охлаждающую жидкость и проверить систему на утечки.

Смотрите видео - как купить подержанное авто и не прогадать:

В Украину ввозят десятки тысяч подержанных легковых автомобилей. Большая часть из них едет на нужды ВСУ, однако большой процент из этих авто мы покупаем для себя, говорится в материале 1+1.

И главная причина при выборе таких авто деньги, потому что это в разы дешевле! На что стоит обратить внимание при выборе подержанного автомобиля и как не купить "кота в мешке".

Больше новостей:

Об источнике: "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред