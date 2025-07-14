Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менять

Вы узнаете:
- Почему важно регулярно менять антифриз
- Что произойдёт, если антифриз закончится
- Признаки низкого уровня охлаждающей жидкости
Антифриз — это окрашенная жидкость, которую заливают в систему охлаждения автомобиля, чаще всего в радиатор. Вместе с водой он помогает поддерживать оптимальную температуру работы двигателя.
Основной активный компонент антифриза — этиленгликоль. Он понижает точку замерзания жидкости и повышает температуру её кипения, благодаря чему предотвращается замерзание, перегрев и испарение охлаждающей смеси, говорится в материале Главреда.
Антифриз так же важен для автомобиля, как и топливо или моторное масло. Без него двигатель быстро перегреется из-за высокой температуры, возникающей в процессе сгорания топлива. В итоге это может привести к серьёзным поломкам, вплоть до полного выхода двигателя из строя. Кроме того, антифриз выполняет функцию смазки элементов системы охлаждения и предотвращает коррозию металлических деталей.
Почему важно регулярно менять антифриз
С течением времени антифриз теряет свои защитные и охлаждающие свойства. Его химический состав меняется — в частности, повышается кислотность. Это ускоряет процесс коррозии внутри системы охлаждения и может повредить такие важные элементы, как радиатор, водяной насос, шланги, термостат и крышка радиатора.
Также в радиаторе со временем накапливаются загрязнения — ржавчина, грязь, отложения. Эти частицы мешают эффективному теплообмену, что нарушает работу всей системы охлаждения. Если не заменить антифриз вовремя, это может привести к перегреву мотора, повреждению блока цилиндров или даже заклиниванию поршней.
Как часто менять антифриз
Перед заменой обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. В среднем производители рекомендуют менять антифриз каждые 48 000 км пробега или раз в три года — в зависимости от того, что наступит раньше.
Что произойдёт, если антифриз закончится
Если автомобиль эксплуатируется без охлаждающей жидкости, двигатель быстро перегреется. Без охлаждения увеличивается внутренняя нагрузка, деформируются металлические части, перегревается моторное масло и теряются его защитные свойства. Итог — двигатель может заклинить, что приведёт к дорогостоящему ремонту или даже полной замене мотора.
Признаки низкого уровня охлаждающей жидкости
Когда в системе недостаточно антифриза, автомобиль начинает "подавать сигналы". Основные симптомы:
- Повышенный расход топлива
- Снижение мощности и динамики при разгоне
- Температурный датчик приближается к красной зоне
Если вы заметили эти признаки, не откладывайте — необходимо как можно скорее долить охлаждающую жидкость и проверить систему на утечки.
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Об источнике: "Сніданок з 1+1"
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