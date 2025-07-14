Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менять

Алексей Тесля
14 июля 2025, 17:43
32
Что будет, если не хватает антифриза - что будет, если закончится антифриз в машине.
Screenshot
Для чего нужен антифриз в машине / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/DokaRyan, Pixabay/IgorShubin

Вы узнаете:

  • Почему важно регулярно менять антифриз
  • Что произойдёт, если антифриз закончится
  • Признаки низкого уровня охлаждающей жидкости

Антифриз — это окрашенная жидкость, которую заливают в систему охлаждения автомобиля, чаще всего в радиатор. Вместе с водой он помогает поддерживать оптимальную температуру работы двигателя.

Основной активный компонент антифриза — этиленгликоль. Он понижает точку замерзания жидкости и повышает температуру её кипения, благодаря чему предотвращается замерзание, перегрев и испарение охлаждающей смеси, говорится в материале Главреда.

Антифриз так же важен для автомобиля, как и топливо или моторное масло. Без него двигатель быстро перегреется из-за высокой температуры, возникающей в процессе сгорания топлива. В итоге это может привести к серьёзным поломкам, вплоть до полного выхода двигателя из строя. Кроме того, антифриз выполняет функцию смазки элементов системы охлаждения и предотвращает коррозию металлических деталей.

Почему важно регулярно менять антифриз

С течением времени антифриз теряет свои защитные и охлаждающие свойства. Его химический состав меняется — в частности, повышается кислотность. Это ускоряет процесс коррозии внутри системы охлаждения и может повредить такие важные элементы, как радиатор, водяной насос, шланги, термостат и крышка радиатора.

Также в радиаторе со временем накапливаются загрязнения — ржавчина, грязь, отложения. Эти частицы мешают эффективному теплообмену, что нарушает работу всей системы охлаждения. Если не заменить антифриз вовремя, это может привести к перегреву мотора, повреждению блока цилиндров или даже заклиниванию поршней.

Как часто менять антифриз

Перед заменой обязательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. В среднем производители рекомендуют менять антифриз каждые 48 000 км пробега или раз в три года — в зависимости от того, что наступит раньше.

Как сделать чтобы не запотевало стекло в автомобиле инфографика
/ Главред

Что произойдёт, если антифриз закончится

Если автомобиль эксплуатируется без охлаждающей жидкости, двигатель быстро перегреется. Без охлаждения увеличивается внутренняя нагрузка, деформируются металлические части, перегревается моторное масло и теряются его защитные свойства. Итог — двигатель может заклинить, что приведёт к дорогостоящему ремонту или даже полной замене мотора.

Признаки низкого уровня охлаждающей жидкости

Когда в системе недостаточно антифриза, автомобиль начинает "подавать сигналы". Основные симптомы:

  • Повышенный расход топлива
  • Снижение мощности и динамики при разгоне
  • Температурный датчик приближается к красной зоне

Если вы заметили эти признаки, не откладывайте — необходимо как можно скорее долить охлаждающую жидкость и проверить систему на утечки.

Смотрите видео - как купить подержанное авто и не прогадать:

В Украину ввозят десятки тысяч подержанных легковых автомобилей. Большая часть из них едет на нужды ВСУ, однако большой процент из этих авто мы покупаем для себя, говорится в материале 1+1.

И главная причина при выборе таких авто деньги, потому что это в разы дешевле! На что стоит обратить внимание при выборе подержанного автомобиля и как не купить "кота в мешке".

Больше новостей:

Об источнике: "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак автомобили
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

19:05Украина
Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

19:03Война
Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

18:56Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказал

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Украине нужно готовится к новому сценарию войны – The Guardian

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

Вынесли все вещи: известных украинских артистов ограбили во время гастрольного тура

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

Последние новости

19:54

Что заставляет кротов убегать навсегда: простой проверенный метод от садовода

19:31

Спецпосланник Трампа встретился с Умеровым, Будановым и Сырским: о чем говорили

19:10

Большое заявление Трампа по РФ: почему президент США изменил риторикумнение

19:05

Трамп сказал, сколько систем Patriot получит Украина: количество радует

19:03

Трамп резко изменил позицию по России и поставил ультиматум: чего ждать украинцам

Кремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - МиловКремль проедает резервы, у Путина заканчиваются деньги на войну - Милов
18:59

Идеальное время для рекордного урожая: когда можно пересаживать клубнику летомВидео

18:56

Начинается новый этап для Украины, Трамп начал разворот от России – Яременко

18:53

Враг цинично ударил по Харьковщине: количество пострадавших растет

18:43

Сложный период для Путина: полковник ВСУ предупредил о проблемах РФ на фронтеВидео

Реклама
18:31

Вкус лета в банке: проверенный рецепт кабачков с шампиньонами и соусом сацебелиВидео

18:12

Где енот: только гений справится с загадкой за 5 секунд

18:05

Свириденко назвала главные задачи на посту премьера: когда объявят состав Кабмина

18:04

Полная перезагрузка: СМИ раскрыли, когда Рада проголосует за состав нового Кабмина

17:43

Как не угробить авто: для чего в машине антифриз и когда его нужно срочно менятьВидео

17:30

Цены в Украине взлетели втрое: Госстат назвал "рекордсменов" по подорожанию

17:28

В Украине рекордно подорожали сигареты: что будет с ценами в дальнейшем

17:20

Есть только три условия: названы реальные сценарии окончания войны в Украине

16:55

Украина может получить крылатые ракеты JASSM для F-16: СМИ раскрыли подробности

16:54

Потрясло: в одной из областей Украины зафиксировали неожиданное землетрясение

16:30

Курс доллара и евро рванул вверх: сколько будет стоить валюта уже 15 июля

Реклама
16:24

Китай, миллионы и переговоры с США: что известно о возможном премьере Юлии Свириденко

16:22

Аренда квартир в Украине подорожала: где дороже и дешевле всего снимать однушку

16:12

Шмыгаль может заменить Умерова: нардеп раскрыл детали больших ротаций в Кабмине

16:04

Даже следа не останется: как уничтожить все сорняки только с помощью одного средства

15:40

Надю Дорофееву положили в больницу второй раз за лето - что происходит с певицей

15:35

Как хитрые немцы готовят яйца: один способ поразит удивительным результатомВидео

15:34

Чем быстро отмыть золотые украшения: простой, но очень эффективный способВидео

15:29

Судьба меняет маршрут: какие ТОП-4 знака откроют новую страницу жизни уже летом

15:22

Вызов для ПВО: РФ может получить от КНДР новые ракеты

15:17

Его видели и знают все: в Украине растет настоящий гриб-хищникВидео

15:11

Трамп оказался там, где был Байден в вопросе оружия для Украины: в NYT назвали причину

15:00

В Украине будет новый премьер-министр – кому Зеленский предложил должность

14:53

Зеленский провел переговоры с Келлогом в Киеве - о чем договорились

14:31

В РФ в один день умерли два известных кинорежиссера: обстоятельства смерти

14:29

Штрафы за чеки: украинцев ждут серьезные изменения уже с 1 августа

14:29

Остаются целыми и ароматными: бомбезный рецепт вишен в собственном соку на зиму

14:14

Почему Черное море называют "черным": об истинном значении знают лишь единицыВидео

13:45

Разница колоссальная: украинец сравнил цены на продукты в Украине и АвстралииВидео

13:44

50 тыс. грн за рождение ребенка в Украине: Кабмин озвучил важное решение

13:24

Где 3 различия между изображениями девушки на сцене: надо найти ответ за 45 секунд

Реклама
13:13

Почему 15 июля нельзя переедать и пить алкоголь: какой церковный праздник

13:08

Бритни Спирс удочерила девочку: признание 43-летней певицы

12:58

В Германии изменят правила выплат соцпомощи: что ждет украинцев

12:47

800 тыс. гривен от государства: люди с инвалидностью получат денежную помощь

12:46

РФ постигнет новая беда до 1 января 2026-го: с чем столкнутся оккупанты - эксперт рассказалВидео

12:42

Хрустят, как свежие: необычный и простой рецепт пикантных огурцов на зимуВидео

12:13

2 тыс грн в кошелек: некоторые пенсионеры Украины получат дополнительные выплаты

12:07

Даша Квиткова воссоединилась с бывшим мужем - что произошло

12:06

Оккупанты ударили дронами по учебному заведению в Сумах: есть раненые

12:02

Пользуются единицы: женщина рассказала о секретной кнопке стиральной машины

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла Пугачева
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять