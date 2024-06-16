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Процесс на годы: экс-глава МИД назвал четкие сроки вступления Украины в ЕС

Юрий Берендий
16 июня 2024, 13:19
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Экс-глава МИД отмечает, что Россия через своих союзников в Евросоюзе будет срывать сроки вступления Украины в ЕС и различными методами блокировать этот процесс.
Процесс на годы: экс-глава МИД назвал четкие сроки вступления Украины в ЕС
Экс-глава МИД назвал сроки вступления Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина сможет вступить в Европейский Союз в лучшем случае через 3-4 года после начала процедуры переговоров о вступлении. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, начало таких переговоров означает, что специалисты в разных сферах получили указание начать обсуждение, как украинское законодательство соответствует европейскому и как достичь практической идентичности. Такие переговоры, фактически, являются техническими обсуждениями между специалистами.

"То есть это не уровень политиков - они свое решение уже приняли и сказали, что они "за". Теперь - работа технарей, например, специалистов в сельском хозяйстве, которые должны определить, сколько украинской продукции можно продавать на европейском рынке, какого качества, каким санитарным стандартам она должна соответствовать, и масса других вопросов, которые надо согласовывать", - сказал он.

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Дипломат подчеркнул, что продолжительность таких переговоров зависит от обеих сторон. Однако, при наличии политической воли со стороны Евросоюза не откладывать этот процесс на длительный период, можно ожидать, что при настойчивости и определенном давлении с украинской стороны, они могут длиться год или два, а не десятилетия.

"Вопрос в том, что, когда этот процесс закончится, мы снова вспомним Бабу-Ягу, которая никуда не делась и обещала делать все, чтобы заблокировать движение Украины в ЕС. И здесь мы ничего сделать не сможем, будем рассчитывать на партнеров. Потому что после переговоров начнется процесс ратификации", - указал Оргизко.

Он также отметил, что Москва через своего партнера в Евросоюзе, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытается помешать вступлению Украины в ЕС.

"Сколько ратификация может длиться, можем представить, если вспомним, как та же Венгрия с подачи Кремля выкручивала руки Швеции и держала этот процесс в подвешенном состоянии. И это при том, что между Венгрией и Швецией никаких проблем не было, а тут нашлись: когда-то кто-то что-то плохое сказал о Венгрии. Это стоило полуторагодичного затягивания процесса. Поэтому, думаю, это продлится три-четыре года, если ежедневно работать вдохновенно", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда".

С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Вступление Украины в ЕС - когда начнутся переговоры

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно в Украине был утвержден план реформ, и были выполнены все необходимые шаги для перехода к следующему этапу вступления страны в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине.

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на вечернем заседании 14 июня принципиально од обрили переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы. Переговоры должны начаться в этом месяце.

В Европейском Союзе объявили о готовности начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Большинство стран-членов настаивают на срочном начале этого процесса до конца июня 2024 года. Это связано с тем, что Москва может с помощью своих союзников в ЕС затянуть или даже заблокировать начало переговоров. Об этом рассказал директор Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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