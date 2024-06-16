Процесс на годы: экс-глава МИД назвал четкие сроки вступления Украины в ЕС

Экс-глава МИД отмечает, что Россия через своих союзников в Евросоюзе будет срывать сроки вступления Украины в ЕС и различными методами блокировать этот процесс.

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Экс-глава МИД назвал сроки вступления Украины в ЕС / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Украина сможет вступить в Европейский Союз в лучшем случае через 3-4 года после начала процедуры переговоров о вступлении. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, начало таких переговоров означает, что специалисты в разных сферах получили указание начать обсуждение, как украинское законодательство соответствует европейскому и как достичь практической идентичности. Такие переговоры, фактически, являются техническими обсуждениями между специалистами.

"То есть это не уровень политиков - они свое решение уже приняли и сказали, что они "за". Теперь - работа технарей, например, специалистов в сельском хозяйстве, которые должны определить, сколько украинской продукции можно продавать на европейском рынке, какого качества, каким санитарным стандартам она должна соответствовать, и масса других вопросов, которые надо согласовывать", - сказал он. видео дня

Дипломат подчеркнул, что продолжительность таких переговоров зависит от обеих сторон. Однако, при наличии политической воли со стороны Евросоюза не откладывать этот процесс на длительный период, можно ожидать, что при настойчивости и определенном давлении с украинской стороны, они могут длиться год или два, а не десятилетия.

"Вопрос в том, что, когда этот процесс закончится, мы снова вспомним Бабу-Ягу, которая никуда не делась и обещала делать все, чтобы заблокировать движение Украины в ЕС. И здесь мы ничего сделать не сможем, будем рассчитывать на партнеров. Потому что после переговоров начнется процесс ратификации", - указал Оргизко.

Он также отметил, что Москва через своего партнера в Евросоюзе, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пытается помешать вступлению Украины в ЕС.

"Сколько ратификация может длиться, можем представить, если вспомним, как та же Венгрия с подачи Кремля выкручивала руки Швеции и держала этот процесс в подвешенном состоянии. И это при том, что между Венгрией и Швецией никаких проблем не было, а тут нашлись: когда-то кто-то что-то плохое сказал о Венгрии. Это стоило полуторагодичного затягивания процесса. Поэтому, думаю, это продлится три-четыре года, если ежедневно работать вдохновенно", - резюмировал он.

Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 по март 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Вступление Украины в ЕС - когда начнутся переговоры

Напомним, как ранее сообщал Главред, недавно в Украине был утвержден план реформ, и были выполнены все необходимые шаги для перехода к следующему этапу вступления страны в ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Берлине.

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза на вечернем заседании 14 июня принципиально од обрили переговорные рамки для вступления Украины и Молдовы. Переговоры должны начаться в этом месяце.

В Европейском Союзе объявили о готовности начать переговоры по вступлению Украины в ЕС. Большинство стран-членов настаивают на срочном начале этого процесса до конца июня 2024 года. Это связано с тем, что Москва может с помощью своих союзников в ЕС затянуть или даже заблокировать начало переговоров. Об этом рассказал директор Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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