Новое наступление РФ на юге: названы вероятные сроки начала обострения ситуации

Есть предположение, что захватчики могут осуществить попытку усилить свое давление на юге, говорит Андрющенко.

https://glavred.info/ukraine/novoe-nastuplenie-rf-na-yuge-nazvany-veroyatnye-sroki-nachala-obostreniya-situacii-10575557.html Ссылка скопирована

Оккупанты могут готовить новое наступление на юге / коллаж: Главред, фото: 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, 43 отдельная механизированная бригада

Если армия страны-агрессора России пойдет в наступление, то их потери взлетят в космос, поскольку там расположены приазовские степи. Об этом заявил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии "24 Каналу".

Он отметил, что в течение следующих недель станет понятно, начнут ли оккупанты накапливать ударный кулак, как они это делали в свое время на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

"Российские захватчики продолжают накапливать ресурсы неподалеку от оккупированного Мариуполя, что может быть признаком вероятных попыток ВС РФ в дальнейшем осуществлять атаки в сторону Угледара Донецкой области и в целом Запорожской области", - отметил советник городского головы Мариуполя. видео дня

По его словам, есть предположение, что захватчики могут осуществить попытку усилить свое давление на юге.

Кроме того, Андрющенко напомнил, что россияне активно усиливают работу над развитием логистики, наполняя лагеря возле Мариуполя. Это может указывать на подготовку к новому наступлению. Также не стоит исключать, что россияне будут пытаться осуществить атаки на Запорожском направлении.

"Нужно смотреть на конец июля - начало августа. Там идет сейчас не просто перемещение, а развитие логистики. Также мы смотрим на наполненность лагерей. На все эти движения. Если они все же попытаются пойти в наступление... Запорожское направление чем интересно. Там приазовские степи. Если пойдут, то потери оккупантов в космос взлетят", - подчеркнул он.

Кто такой Петр Андрющенко? Петр Андрющенко - советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко. После полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года стал фактическим "голосом" Мариуполя. На своем Telegram-канале "Андрющенко Time" рассказывает правду об ужасах оккупации, депортации людей российскими оккупантами и о "фильтрационных" лагерях на Донбассе.

Наступление РФ на фронте - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска продолжают атаковать Часов Яр в Донецкой области. Оккупанты имеют незначительные успехи.

В отчете Института изучения войны аналитики сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области.

Российские оккупационные войска значительно усилили давление на позиции Сил обороны Украины в районе города Торецк Бахмутского района Донецкой области. Кроме того, враг на этом направлении смог захватить населенный пункт Шумы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред