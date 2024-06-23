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РФ наращивает темпы летнего наступления: в ISW предупредили о новых направлениях атак

Юлия Закрепа
23 июня 2024, 09:59
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Некоторые украинские силы передислоцировали подразделения из Донецкой области на Харьковщину, поэтому враг может использовать это для усиления атак.
РФ наращивает темпы летнего наступления: в ISW предупредили о новых направлениях атак
Россия готовится к летнему наступлению / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В отчете Института изучения войны аналитики сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области.

Российские наступательные операции в Харьковской области имеют целью прежде всего зафиксировать и отвлечь внимание украинских сил, чтобы активизироваться на других участках фронта. Поэтому российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка и поддерживают относительно высокую их интенсивность, получив несколько тактических побед, говорится в отчете ISW.

"Российские войска в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение всего 2024 года, поэтому их активизация и интенсификация заслуживают внимания", - отметили аналитики.

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В то же время темп наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился, особенно по сравнению с началом наступательных операций. Командование ВС России считает, что наступление имело целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства на этом участке, чтобы предоставить россиянам возможность возобновить наступление в Донецкой области.

ISW пишет, что некоторые украинские силы передислоцировали подразделения из Донецкой области на Харьковщину, поэтому враг может использовать это для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка. Также он активно обстреливает направление Часового Яра и вокруг Авдеевки и может еще больше усилить атаки.

"Летнее наступление России, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины с целью растянуть ограниченные ресурсы Украины", - считают эксперты.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что офицер ВСУ Назар Волошин раскрыл, что мощным ударом Сил обороны разбита группировка РФ. Противник пытается выводить свои подразделения, которые были в районах Волчанска, Тихого и Глубокого, так как они частично потеряли боеспособность на этом направлении.

На востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом. Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти весь батальон российских оккупантов вместе с командиром в боях на востоке. В результате успешных действий также был уничтожен почти весь состав батальона из состава 98-й воздушно-десантной дивизии РФ.

У Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области. Российские оккупанты строят планы по дальнейшему захвату украинских территорий, что подтвердил кремлевский рупор Дмитрий Песков пропагандистам. Также он цинично обвинил Украину в обстрелах Белгородской области.

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