РФ наращивает темпы летнего наступления: в ISW предупредили о новых направлениях атак

В отчете Института изучения войны аналитики сообщили, что российские войска наращивают темпы своих наступательных операций в Донецкой области, одновременно уменьшая интенсивность атак на севере Харьковской области.

Российские наступательные операции в Харьковской области имеют целью прежде всего зафиксировать и отвлечь внимание украинских сил, чтобы активизироваться на других участках фронта. Поэтому российские войска увеличили интенсивность атак на направлении Торецк-Горловка и поддерживают относительно высокую их интенсивность, получив несколько тактических побед, говорится в отчете ISW.

В то же время темп наступательных операций на севере Харьковской области резко снизился, особенно по сравнению с началом наступательных операций. Командование ВС России считает, что наступление имело целью зафиксировать украинскую живую силу и дефицитные материальные средства на этом участке, чтобы предоставить россиянам возможность возобновить наступление в Донецкой области.

ISW пишет, что некоторые украинские силы передислоцировали подразделения из Донецкой области на Харьковщину, поэтому враг может использовать это для усиления атак, особенно на направлении Торецк-Горловка. Также он активно обстреливает направление Часового Яра и вокруг Авдеевки и может еще больше усилить атаки.

"Летнее наступление России, вероятно, будет сосредоточено на востоке Украины с целью растянуть ограниченные ресурсы Украины", - считают эксперты.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.