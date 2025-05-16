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Синергия легенд: Барбра Стрейзанд и Пол Маккартни записали дуэт

Анна Подгорная
16 мая 2025, 01:30
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83-летняя Стрейзанд и 82-летний Маккартни все еще могут заинтриговать свою армию фанатов до дрожи.
Пол Маккартни, Барбра Стрейзанд
Барбра Стрейзанд сейчас - артистка записала дуэт с Полом Маккартни / коллаж: Главред, фото: Mary McCartney, facebook.com/barbrastreisand

Кратко:

  • Барбара Стрейзанд рассказала, что готовит дуэт с Полом Маккартни
  • В социальных сетях певица показала, как это было

Американская актриса и певица Барбра Стрейзанд, на чьем счету тридцать шесть студийных альбомов, одиннадцать сборников, десять концертных альбомов, пятнадцать саундтреков и сто семнадцать синглов, готовит к выходу новый альбом под названием "The Secret Of Life: Partners, Volume Two", который является логическим продолжением ее 34-го студийного альбома "Partners", выпущенного в 2014 году. Премьера состоится 27 июня, а пока звезда балует поклонников заманчивыми анонсами и тизерами.

Так недавно стало известно, что один из треков ее нового альбом Барбра записала с британским музыкантом сэром Полом Маккартни. Дуэтом они исполнили трек под названием "My Valentine".

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На своей странице в Facebook Стрейзанд показала, как проходила запись и отметила, что работать с экс-битлом было для нее большим удовольствием. "Какое это было наслаждение - записывать "My Valentine" с Полом Маккартни. Возможность провести с ним время в студии была поистине необыкновенной!" - написала Барбра Стрейзанд, и отметила, что уже в эту пятницу, 16 мая, поклонники смогут впервые услышать их с Маккартни дуэт.

Барбра Стрейзанд, Пол Маккартни
Барбра Стрейзанд сейчас - артистка записала дуэт с Полом Маккартни / facebook.com/barbrastreisand

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Кто такая Барбра Стрейзанд?

Барбра Стрейзанд - американская певица и актриса, композитор, кинорежиссер, продюсер и политическая активистка. Обладательница двух Оскаров, а также премий Эмми, Грэмми и Золотой глобус. Входит в небольшую группу людей, которые были удостоены премий Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. Стрейзанд считается одной из наиболее коммерчески успешных женщин современного шоу-бизнеса и одной из самых продаваемых музыкальных исполнителей, с объемом продаж, превышающим 150 миллионов пластинок по всему миру. Она - единственная исполнительница, на протяжении более полувека возглавлявшая со своими альбомами Billboard 200 (в 1960-е, 1970-е, 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2010-е годы), сообщает Википедия.

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