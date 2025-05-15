Гигантский блендер и голый торс: Австралия открыла второй полуфинал Евровидения 2025

Как может выглядеть человек после блендера, знает Австралия.

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Участник от Австралии после "блендер" / Коллаж Главред, фото скриншот

Кратко:

Как выглядел номер Австралии

Какие декорации были использованы в шоу и чем они запомнились

Уже сегодня мир узнает всех финалистов международного песенного конкурса Евровидение 2025. Сегодня, 15 мая, 16 участников борются за право представлять свою страну в гранд-финале шоу.

Во втором полуфинале появятся музыкальные представители из таких стран, как Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. И только 10 из них займут последние места в гранд-финале.

видео дня

Участник от Австралии после "блендер" / Скриншот YouTube

Второй полуфинал стартовал со смешного номера в стиле 80-х - в гигантском блендере "смешивался" и переодевался участник от Австралии. К слову, артист Go-Jo является фаворитом букмекеров.

Go-Jo с треком Milkshake Man / фото: скрин видео

Он теперь будет и фаворитом поклонниц, после того, как оголился в конце своего номера и показал на половину мира свой подкачанный торс.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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