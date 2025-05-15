Гигантский блендер и голый торс: Австралия открыла второй полуфинал Евровидения 2025

Кратко:
- Как выглядел номер Австралии
- Какие декорации были использованы в шоу и чем они запомнились
Уже сегодня мир узнает всех финалистов международного песенного конкурса Евровидение 2025. Сегодня, 15 мая, 16 участников борются за право представлять свою страну в гранд-финале шоу.
Во втором полуфинале появятся музыкальные представители из таких стран, как Австралия, Черногория, Ирландия, Латвия, Армения, Австрия, Греция, Литва, Мальта, Грузия, Дания, Чехия, Люксембург, Израиль, Сербия и Финляндия. И только 10 из них займут последние места в гранд-финале.
Второй полуфинал стартовал со смешного номера в стиле 80-х - в гигантском блендере "смешивался" и переодевался участник от Австралии. К слову, артист Go-Jo является фаворитом букмекеров.
Он теперь будет и фаворитом поклонниц, после того, как оголился в конце своего номера и показал на половину мира свой подкачанный торс.
Europe after this: ? ??????#Eurovision2025#eurovisionpic.twitter.com/WJgF4q65dA— Катерина (@_katerynka) May 15, 2025
Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.
Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.
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