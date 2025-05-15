Евровидение-2025: Германия заставила танцевать еврофанов зажигательным хитом

Брат и сестра из Германии и их трек "порвут" не одну площадку этим летом.

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Германия и ее зажигательный хит / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Кратко:

Кто представлял Германию в этом году

Чем запомнился трек Германии на Евровидении 2025

В четверг, 15 мая, в швейцарском городе Базель начался второй полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение 2025. На сцену вышли 16 стран-участниц, которые боролись за последние десять мест в гранд-финале.

Германия подорвала сцену Евровидения / Скриншот YouTube

И пока мир ожидает, кто же споет в гранд-финале Евровидения 2025 уже 17 мая, сцену главной музыкальной арена буквально разорвал дуэт из Германии.

Германия подорвала сцену Евровидения / Скриншот YouTube

Это брат и сестра Abor & Tynna. Они спели свой конкурсный трек Baller. Трек наверняка станет хитом летних дискотек, даже если страна не одержит победу в конкурсе.

Германия подорвала сцену Евровидения / Скриншот YouTube

К слову, за Германию голосовать не нужно - она попадает в финал автоматически.

Интересным элементом был смычковый электронный музыкальный инструмент, который подсвечивался белой LED-подстветкой.

Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поехали на Евровидение в Базель.

Также украинская группа Ziferblat жестко отреагировала на вопрос о войне в Украине. У коллектива некорректно поинтересовались, дает ли им на Евровидении преимущества трагедия в нашей стране.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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