Из России в Польшу залетел воздушный шар: военные рассказали об угрозах

Польскому командованию не сообщили, может ли воздушный шар выполнять разведывательные задачи.

https://glavred.info/world/iz-rosiji-do-polshchi-zaletila-povitryana-kulya-viyskovi-rozpovili-pro-zagrozi-10574624.html Ссылка скопирована

В Польше засветилась пуля из РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что воздушный шар сорвался с троса в Калининградской области России и залетел в воздушное пространство Польши.

"Сообщаем, что воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы РФ", - говорится в сообщении.

Полет шара, который движется в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства на восток, постоянно контролируется радиолокационными станциями польской армии.

видео дня

"Объект движется курсом, который указывает на то, что он покинет воздушное пространство Польши через несколько часов", - уточнили в командовании.

Отмечается, что воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он движется, а Оперативное командование постоянно контролирует развитие ситуации.

В то же время в польском командовании не сообщили, может ли воздушный шар выполнять разведывательные задачи над территорией РП.

Напомним, что РФ может держать возле Польши сотни атомных боеголовок. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что Российская Федерация может держать около сотни атомных боеголовок в Калининграде.

В Польше заговорили об отправке войск в Украину. Глава польского внешнеполитического ведомства не уточнил, какую роль могут играть польские войска в Украине. Нельзя исключать того, что польские войска могут оказаться в Украине.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред