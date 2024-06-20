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Саммит РФ и Китая по заморозке войны: дипломат разнес "мечты Путина"

Андрей Ганчук
20 июня 2024, 17:47
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Китай сегодня фактически на стороне агрессора России, в Пекине уже уходят от простых вопросов, которых на самом деле очень много, отметил Владимир Огрызко.
Огрызко, Путин
Шансов у предложений, выгодных Путину, не будет - Огрызко / Коллаж: Главред, фото: Главред, скриншот YouTube

Проведения Китаем и агрессором Россией саммита по завершению войны против Украины в интересах Москвы исключать нельзя. Если такое мероприятие будет базироваться на заморозке войны, шансов на развитие такого хода у Пекина и Кремля не будет. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

Во время чата на Главреде, отвечая на вопрос читателя о том, могут ли Китай и Россия провести свой саммит "заморозки войны", дипломат не исключил подобного сценария.

"Мы не можем исключать того, что Россия и Китай будут продолжать линию противоборства с остальным миром. Китай, к большому сожалению, сегодня на стороне России, и демонстрирует это публично и официально, поэтому нельзя исключать, что такой саммит своих сторонников они могут собрать. Мы уже слышали, что 26 стран вроде бы выразили готовность к проведению такого саммита", - отметил Огрызко.

По его словам, Китаю в таком случае будет сложно объяснить свои "мирные инициативы".

"Пожалуйста, пусть собираются и рассказывают, чего они хотят. Мне, например, интересно, чтобы Китай объяснил первый пункт своего "мирного плана" о суверенитете и территориальной целостности. Этот пункт предполагает, что речь идёт о международно признанных границах Украины 1991 года? Если да, то это одно дело. Но почему-то Китай уходит от ответа на этот простой вопрос. И таких вопросов действительно очень много", - добавил бывший глава МИД.

Также он уточнил, что если подобный саммит действительно будет базироваться на планах по заморозке войны, то шансов у такого мероприятия не будет.

"Поэтому пусть собираются и проводят свой саммит. Конкуренция – это всегда путь к поиску положительного. Но если этот китайско-российский саммит будет базироваться на том, что надо признавать территориальные захваты, шансов у таких предложений не будет", - подчеркнул Владимир Огрызко.

Смотрите чат с Владимиром Огрызко на Главреде:

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Кратко о позиции Китая / Инфографика: Главред

Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное

Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях.

Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет.

Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций. Госсекретарь США Энтони Блинкен в конце апреля пригрозил Китаю вторичными санкциями, если тот продолжит поставлять в Россию товары двойного назначения.

Отношение Китая к войне России против Украины – главные новости по теме:

Китай не принял участие в Саммите мира, который состоялся 15-16 июня в Швейцарии. В Пекине отказались посетить мероприятия, сославшись на то, что на конференцию не приглашена страна-агрессор Россия. В свою очередь, КНР продвигает свой "вариант" так называемого мира.

Китай должен уважать территориальную целостность Украины, сказал Владимир Зеленский. По его словам, Киев не рассматривает Пекин в качестве противника и ожидает, что КНР могла бы оказать влияние на Россию и помочь украинскому государству.

Украина может поучаствовать в саммите мира Китая, но при одном условии, сказала посол Киева в Сингапуре Екатерина Зеленко. В частности, это возможно, если Пекин проведет конференцию на основе Устава Организации объединенных наций.

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