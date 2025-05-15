Норвегия выполняет обещание по F-16: СМИ рассказали когда, планируют завершить передачу

Министр обороны заявил, что поставки истребителей происходят по графику, но без публичного разглашения деталей.

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Норвегия выполняет обещание по F-16 / Коллаж Главред, фото Википедия, pixabay

О главном:

Норвегия уже передала Украине часть истребителей F-16

Все обещанные самолеты планируют передать до конца 2025 года

Количество переданных F-16 не разглашается из соображений безопасности

Министр обороны Норвегии Туре О. Сандвик сообщил, что Осло придерживается графика передачи истребителей F-16 Украине, а поставки должны завершиться до конца 2025 года. Об этом он сказал в комментарии NRK.

Сандвик подтвердил, что Норвегия выполнит свои обязательства, взятые перед Украиной в прошлом году, и предоставит все обещанные истребители. По его словам, часть самолетов уже передана Киеву.

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"Передача норвежских F-16 происходит по графику, однако из соображений безопасности операций Украины и после консультаций с украинской стороной мы не разглашаем количество переданных самолетов", - отметил Сандвик.

В то же время глава Минобороны подчеркнул, что Норвегия продолжает поддержку украинских сил ПВО. В частности, в прошлом году правительство выделило на эти цели дополнительные 1,3 миллиарда норвежских крон.

F-16/Инфографика: Главред

"Благодаря этому вкладу Норвегия помогает улучшить украинскую систему ПВО в сотрудничестве с другими участниками Коалиции воздушной обороны", - добавил он.

Коалиция решительных - новости по теме

Как сообщал Главред, Британия успешно протестировала электромагнитное оружие RapidDestroyer, способное уничтожать дроны с помощью мощного импульса. Систему, разработанную консорциумом во главе с французской Thales, могут применить в Украине.

Ранее сообщалось об обсуждении введения иностранного контингента в Украину. В Киеве состоялась встреча украинских военных с начальниками штабов обороны партнеров.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон обсудили работу "коалиции решительных" по размещению военного контингента в Украине.

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Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

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