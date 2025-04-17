Новое антидроновое оружие Британии может появиться в Украине: СМИ сообщили детали

Технология все еще находится на ранней стадии разработки, но имеет хорошие перспективы.

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Во время испытаний новая система уничтожила более сотни дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, UK MoD

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В Британии испытали антидроновое оружие

Передача Украине новых систем усилила бы защиту от врага

Министерство обороны Великобритании недавно провело успешные испытания новейшего электромагнитного оружия, разработанного для эффективного обезвреживания вражеских беспилотников. Эту систему потенциально могут применять в Украине.

Как пишет Financial Times, система под названием "RapidDestroyer", созданная консорциумом во главе с французской компанией Thales, способна с помощью мощного электромагнитного импульса выводить из строя или полностью уничтожать дроновую электронику на значительном расстоянии.

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Британское министерство утверждает, что во время испытаний две из восьми "стаи" дронов были нейтрализованы с помощью этого оружия. В то же время в рамках проекта было отслежено, атаковано и уничтожено более 100 дронов с помощью этого оружия в ходе всех испытаний.

Согласно данным председателя комитета по вопросам обороны и разведки в парламенте Украины Романа Костенко, до 80% потерь в нынешней войне прямо или косвенно связаны с действиями беспилотников.

Маленькие и дешевые дроны трудно перехватить с помощью традиционных средств ПВО, поэтому широкополосные импульсные системы, которые могут поразить сразу несколько целей, выглядят как экономически выгодная альтернатива.

Однако, эксперты отмечают, что такое оружие не всегда эффективно на территории с плотной застройкой или критической инфраструктурой, ведь его действие не является выборочным. Однако на открытых участках или в море подобная система может предоставить существенное преимущество Украине.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что Великобритания выделила для Украхны финансирование, которое будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что Украина может вести разработку системы противовоздушной обороны стратегического уровня, которая будет вдвое мощнее Patriot, а также сможет превысить характеристики SAMP/T по дальности.

Patriot / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что Украина была вынуждена обращаться к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных систем Samp-T, поскольку запасы этих боеприпасов почти исчерпаны.

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