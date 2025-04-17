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Новое антидроновое оружие Британии может появиться в Украине: СМИ сообщили детали

Анна Косик
17 апреля 2025, 14:10
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Технология все еще находится на ранней стадии разработки, но имеет хорошие перспективы.
RapidDestroyer, дроны
Во время испытаний новая система уничтожила более сотни дронов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, UK MoD

Основное:

  • В Британии испытали антидроновое оружие
  • Передача Украине новых систем усилила бы защиту от врага

Министерство обороны Великобритании недавно провело успешные испытания новейшего электромагнитного оружия, разработанного для эффективного обезвреживания вражеских беспилотников. Эту систему потенциально могут применять в Украине.

Как пишет Financial Times, система под названием "RapidDestroyer", созданная консорциумом во главе с французской компанией Thales, способна с помощью мощного электромагнитного импульса выводить из строя или полностью уничтожать дроновую электронику на значительном расстоянии.

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Британское министерство утверждает, что во время испытаний две из восьми "стаи" дронов были нейтрализованы с помощью этого оружия. В то же время в рамках проекта было отслежено, атаковано и уничтожено более 100 дронов с помощью этого оружия в ходе всех испытаний.

Согласно данным председателя комитета по вопросам обороны и разведки в парламенте Украины Романа Костенко, до 80% потерь в нынешней войне прямо или косвенно связаны с действиями беспилотников.

Маленькие и дешевые дроны трудно перехватить с помощью традиционных средств ПВО, поэтому широкополосные импульсные системы, которые могут поразить сразу несколько целей, выглядят как экономически выгодная альтернатива.

Однако, эксперты отмечают, что такое оружие не всегда эффективно на территории с плотной застройкой или критической инфраструктурой, ведь его действие не является выборочным. Однако на открытых участках или в море подобная система может предоставить существенное преимущество Украине.

Усиление ПВО Украины - последние новости

Напомним, Главред писал, что Великобритания выделила для Украхны финансирование, которое будет направлено на производство средств ПВО/ПРО и дальнобойного оружия.

Ранее сообщалось, что Украина может вести разработку системы противовоздушной обороны стратегического уровня, которая будет вдвое мощнее Patriot, а также сможет превысить характеристики SAMP/T по дальности.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Накануне стало известно, что Украина была вынуждена обращаться к правительствам Италии и Франции с просьбой срочно предоставить дополнительные ракеты Aster-30 для зенитных систем Samp-T, поскольку запасы этих боеприпасов почти исчерпаны.

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Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

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