'Реверанс для РФ': назван неожиданный нюанс в выводе войск США из Европы

США в рамках переговорах с Кремлем могут попытаться использовать тему вывода войск из Европы в качестве дипломатического жеста, сказал Свитан.

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Как США могут использовать вывод 10 тысяч военных из Европы / Коллаж Главред, фото: U.S. Department of Defense в Flickr, скриншот из видео

О чем сказал Свитан:

Вывод 10 тысяч военных США из Европы не является "приглашением" Путину для атаки

США могут использовать эту тему для реверанса в сторону Кремля

Вывод 10 тысяч американских военных из Европы не может стать "приглашением" для Путина напасть на какую-то из восточноевропейских стран. США могут использовать тему американских войск в рамках переговоров с РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Он отметил, что для того, чтобы "пригласить" Путина, нужно разгромить все европейские вооруженные силы на конкретном направлении, а не просто вывести 10 тысяч американских военных, которые были привлечены для охраны грузов.

Причиной нынешней ситуации является завершение действия пакета американской военной помощи объемом 60 миллиардов долларов, принятого в прошлом году.

"Да, эти поставки еще будут заходить в Украину еще несколько месяцев. Но через какое-то время американцев переведут, потому что им нечего станет сопровождать - американская помощь не продлена", - сказал Свитан.

Эксперт также отметил, что если Трамп вдруг примет решение о новой помощи Украине, американские военные останутся в странах Восточной Европы, выполняя функции по охране поставок, сопровождению грузов, ведению документации и тому подобное.

"Поэтому в выводе 10 тысяч американских военнослужащих из европейских стран точно нет никакого "приглашения" для России куда-то наступать или где-то продвигаться", - подчеркнул он.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан рассказал о возможности вторжения России в страны НАТО и спрогнозировал события на украинском фронте в 2025 году:

Единственный важный нюанс, по словам Свитана, заключается в том, что Трамп сейчас требует уступок от Москвы по ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего в вопросе нераспространения ядерного оружия Ираном. В этом контексте информация о возможном выводе части американских военных из Европы может использоваться как дипломатический жест в адрес Кремля. Однако фактически никакого отвода пока не происходит, ведь 10 тысяч американских военнослужащих остаются на своих позициях.

"Однако как реверанс, некое приглашение к конструктивному разговору американцы этот момент могут использовать", - резюмировал он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, военный аналитик, полковник запаса ВСУ Роман Свитан высказался относительно вероятного решения США сократить свой военный контингент в Восточной Европе.

Как сообщает Bloomberg, в Европе серьезно воспринимают заявления президента Дональда Трампа об уменьшении американского военного присутствия на континенте. Источники издания в европейских правительственных кругах указывают, что США предупреждают союзников о возможных ротациях войск, чтобы не допустить ослабления обороны НАТО перед угрозой со стороны России на восточном фланге.

Политический эксперт Тарас Загородний отметил, что нынешний подход Вашингтона приводит к ослаблению роли НАТО. По его словам, США потеряли интерес к Европе и сейчас сосредотачиваются на Азиатско-Тихоокеанском регионе, где главной угрозой считают Китай.

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Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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