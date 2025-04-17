"Веронике было всего 17": РФ устроила ночь ударов по Днепру, Одессе и Харькову

Российские удары дронами и ракетами по городам Украины привели к гибели и ранениям гражданских, в том числе детей.

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РФ коварно атаковала города Украины / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Днепропетровщины

О чем идет речь:

РФ ударила по Днепру, погибли три человека, в том числе 17-летняя девушка, и 28 получили ранения

В Одессе были атаки беспилотниками, которые повредили дома, аптеку и церковь, три человека ранены

Сумщина подверглась ударам авиабомбами, а Харьковщина и Донетчина были обстреляны российской баллистикой

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на вражеский удар России по мирным украинским городам. Как написал глава государства в Telegram, по Днепру удар был нанесен дронами - самой молодой жертве не исполнилось даже 18 лет, продолжается разбор завалов.

"По обычным домам, по обычной гражданской инфраструктуре. Сейчас в больницах города 16 человек, всего 28 человек пострадали, в том числе четыре ребенка. Всем оказывается помощь. К сожалению, три человека были убиты этим российским ударом, и среди них - девушка, Вероника, всего 17 лет ей было... Мои соболезнования родным и близким", - написал президент. видео дня

Кроме этого, Одессу также атаковали беспилотниками - повреждены дома, аптека, церковь. К сожалению, три человека получили ранения. Зафиксированы удары авиабомб по Сумщине, российская баллистика терроризировала население в Харьковской и Донецкой областях.

"Каждый оборонный пакет партнеров для Украины сейчас, все формы поддержки миром нашей устойчивости - это буквально защита жизней. Россия каждый день и каждую ночь использует, чтобы убивать. Надо давить на убийц и помогать жизни, чтобы прекратить эту войну и гарантировать надежный мир. Я хочу поблагодарить всех партнеров, которые именно так используют свои возможности. Войны останавливаются силой - силой против агрессора, силой в защите жизни", - подытожил Зеленский.

Атака РФ на Днепр 16 апреля - что известно

Как писал Главред, вечером 16 апреля сообщалось, что на Днепр летит "рой" беспилотников. Город оказался под массированной атакой "шахедов". Местные Telegram-каналы писали о том, что только за 20 минут в городе прогремело около 10 мощных взрывов.

Как сообщила пресс-служба ГСЧС, в результате вражеской атаки по Днепру погибли три человека, в том числе один ребенок. Повреждены дома, студенческие общежития, здания учебного заведения и пищевого предприятия, а также автомобили.

В то же время председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак поблагодарил всех, кто приобщается к ликвидации последствий массированной атаки - спасателей, коммунальщиков и правоохранителей, волонтеров и всех неравнодушных. Он рассказал, что известно о погибших и пострадавших в Днепре.

Больше важных новостей об атаках РФ:

Массированные воздушные атаки России по Украине Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.

Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения. 26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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