Угроза массированного удара РФ: генерал ВСУ предупредил об опасной дате

Разведка будет проверять информацию о возможных массированных атаках РФ, говорит Игорь Романенко.

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/ Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, mil.ru

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РФ может нанести массированный удар по Украине на Пасху

В последнее время РФ бьет рассредоточено по объектам

Страна-агрессор РФ может нанести массированный удар по Украине на Пасху, заявил военный эксперт и бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

"Есть планы соответствующие, инструментарии для того, чтобы осуществить ракетно-дроновые удары. Что касается Пасхи. Путин воспитан в КГБ на определении дат, использовании дат. Он знает общее. Ну вот как он делал на Вербное воскресенье мы видели", - подчеркнул он в комментарии РБК-Украина.

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Он отметил, украинская разведка и разведка союзников еще будет проверять информацию о возможных массированных атаках РФ, в частности на Пасху.

"Но надо готовиться к тому, что в этот день тоже могут быть соответствующие провокации. В частности по нанесению ударов. Поэтому надо рассчитывать на худшие варианты. На применение, например, баллистики и "Шахедов" в том числе. Поэтому в этот большой религиозный праздник нашим гражданам надо быть бдительными", - предупредил собеседник.

При этом он напомнил, что в последнее время РФ не только бьет рассредоточено по объектам, но и выбирает еще пару населенных пунктов на которые сосредотачивает, например, 15-20 БПЛА и плюс применяет ракеты.

"Это делается для того, чтобы один или два населенных пункта испытывали наиболее мощный удар", - добавил Романенко.

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Как ранее сообщал Главред, Россия может прибегнуть к еще более интенсивным обстрелам Украины в пасхальный период. О такой угрозе заявил министр обороны Литвы Кястутис Будрис, отметив, что атака на Сумы в Вербное воскресенье свидетельствует о готовности РФ к еще более жестким действиям в праздничные дни.

Напомним, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что преступный удар по Сумах двумя баллистическими ракетами типа Искандер-М/KN-23 нанесли российские расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад с территории Воронежской и Курской областей государства-агрессора.

Как сообщал Главред, 13 апреля в Сумах прогремели взрывы. Оккупационные войска агрессора России нанесли два ракетных удара по городу. В результате десятки людей погибли и получили ранения.

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Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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