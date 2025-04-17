Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

Ангелина Подвысоцкая
17 апреля 2025, 01:16
34
Российские оккупанты атаковали "Шахедами" жилые дома, учреждения образования и культуры, автомобили.
Наступление на Днепр
В результате атаки на Днепр есть погибшие и пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Уже известно о по меньшей мере двух погибших - молодая девушка и женщина старшего возраста.

"Соболезнования тем, кто сегодня потерял родных..." - написал Лысак.

видео дня

Количество пострадавших возросло до 16-ти. Среди них есть трое детей - 9-месячная девочка и мальчики 6-ти и 11-ти лет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставили 5 человек. Лысак также сообщал, что среди пострадавших были парни 16, 18 и 20 лет. Они в средней степени тяжести.

Лысак сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома, учреждения образования и культуры, автомобили.

"Русский мир" в действии Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре... Напуганы рядовые горожане, особенно - дети. Несмотря на все держимся. Спасибо всем, кто приобщается к ликвидации последствий массированной атаки - спасателям, коммунальщикам и правоохранителям, волонтерам и всем неравнодушным", - написал Лысак.

Смотрите видео с атакой на Днепр:

Наступление на Днепр
Россияне атаковали Днепр Шахедами / фото: скриншот

Мэр города Борис Филатов уточнил, что россияне хотели ударить по мэрии, однако не попали. Вражеский "Шахед" упал в 100 метрах.

"Ну и также развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО", - написал Филатов.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

01:16Украина
Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

00:56Украина
Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

23:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

Украину атакует двойная магнитная буря: она может сильно ухудшить самочувствие

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"До слез, но приходится расставаться": Агутин сделал очень личное признание

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

"Это важно для всей Украины": названы вероятные места и дата нового удара РФ

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Чем отличаются бумажные полотенца от туалетной бумаги - секрет знают единицы

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

Последние новости

02:24

Созданы для воспитания детей: 3 знака зодиака, которые становятся лучшими родителями

01:45

Угроза массированного удара РФ: генерал ВСУ предупредил об опасной дате

01:30

Бывшая жена Билла Гейтса впервые призналась, почему ушла от миллиардера

01:16

Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

01:08

Игорь Кондратюк признался, заигрывал ли с ним путинист Соседов на "Х-Факторе"

ВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – СвитанВСУ могут войти в еще одну область РФ, Россия поспешит закончить войну в 2025-м – Свитан
00:56

Продажа оружия США Украине: у Зеленского спрогнозировали решение Трампа

16 апреля, среда
23:50

Разведка дала наводку: в ВСУ раскрыли детали удара по бригаде ракетчиков РФ

23:21

Кейт Миддлтон рассказала, в чем находила утешение во время болезни ракомВидео

23:05

Как сейчас выглядит младшая дочь Никитина и Горбачевой - 10-летняя СерафимаВидео

Реклама
22:55

"Не оставим в покое эту сволочь": Зеленский пообещал ответ за удар РФ по Сумам

22:35

На Днепр летит "рой" беспилотников: гремят сильные взрывыВидео

22:11

"В столь любимой Незалежной": Ани Лорак больше не собираются впускать в РФ

21:59

Трамп отказал Украине и угроза удара РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:58

Умер звезда российских криминальных сериалов

21:46

Вашингтон выводит бригады из Европы: прогноз сокращения контингента СШАВидео

21:40

Косы больше нет: Юлия Тимошенко резко перекрасилась и сменила прическуВидео

21:20

Документ могут подписать в ближайшие часы: подробности переговоров по соглашению о недрах

21:15

"Какого черта Илон там делает": Трамп сорвал брифинг Пентагона из-за участия Маска

21:03

Пара нашла собаку с запиской: то, что там было написано, трогает до слез

20:24

Угроза на границе: РФ перебрасывает штурмовиков на два направления

Реклама
20:23

Как понять, что вы не нравитесь человеку: 7 сигналов тела, которые стоит знать

19:55

Подожгли авто военных в Киеве: в столице раскрыли исполнителей приказа из сети

19:52

Как навсегда вывести голубей из сада: какие цвета они ненавидят больше всего

19:47

Ольга Сумская после спектакля попала под обстрел - детали

19:41

В МИД жестко ответили на угрозы Орбана блокировать вступление Украины в ЕС

19:39

Работают как часы: ТОП-10 б/у автомобилей до $8000, которые служат годами

19:37

Украину накрывает настоящая жара: где потеплеет до +26

19:11

Совсем не из-за восхода солнца: почему на самом деле кричат петухи по утрам

19:10

Штормит дедушку: почему Трампу давить на Украину уже бесполезно?мнение

19:00

Военное положение в Украине могут отменить раньше: в Раде назвали условие

18:59

Уильям в бешенстве: почему поездка принца Гарри в Украину выбесила принца

18:34

У него даже не было оружия: россияне жестоко убили украинского пленного

18:33

Масштабный удар по Украине на Пасху: в МИД рассказали, чего ждать украинцам

18:30

Как вас могут обмануть на СТО: ТОП-5 самых распространенных уловок механиков

18:29

Трамп отказывается продавать Украине ЗРК Patriot на $50 млрд из денег ЕС – Bild

18:22

Фехтовальщица объяснила, почему не жмет руки с представителями РФ: подробности

18:21

В МИД ответили на заявление Уиткоффа о "пяти территориях": позиция неизменна

18:10

Леся Никитюк спровоцировала слухи про тайный брак с женихом-военным

18:06

Знают лишь единицы: эксперты дали точный ответ, как часто надо стирать пижаму

17:44

Чистый четверг 2025: что нужно и нельзя делать в этот день

Реклама
17:36

Пленные военные из Китая: в МИД сделали заявление об их дальнейшем будущем

16:59

Российские элиты активно получают паспорта Сербии - СМИ

16:57

Влупил почти 8-балльный шторм: Украина под атакой самой мощной магнитной бури

16:50

"Это классическая российская пропаганда": Дуда раскрыл суть заявлений Кремля

16:49

Европа может нанести по Москве превентивный удар, но есть нюанс - Свитан

16:32

Регионы в обмен на мир: о чем договорились Путин и Уиткофф и чего ждать Украине

16:23

Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

16:04

Цена подскочила в два раза: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

15:54

Одна из стран ЕС на грани отмены поддержки украинских беженцев - СМИ

15:45

Можно ли носить красную нить на руке: священник дал четкий ответ

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять