Самому маленькому ребенку нет и года: что известно о погибших и пострадавших в Днепре

Российские оккупанты атаковали "Шахедами" жилые дома, учреждения образования и культуры, автомобили.

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В результате атаки на Днепр есть погибшие и пострадавшие / Коллаж: Главред, фото: Суспільне, Telegram

Российские оккупанты атаковали Днепр ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Уже известно о по меньшей мере двух погибших - молодая девушка и женщина старшего возраста.

"Соболезнования тем, кто сегодня потерял родных..." - написал Лысак.

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Количество пострадавших возросло до 16-ти. Среди них есть трое детей - 9-месячная девочка и мальчики 6-ти и 11-ти лет. Дети находятся в удовлетворительном состоянии.

В больницы доставили 5 человек. Лысак также сообщал, что среди пострадавших были парни 16, 18 и 20 лет. Они в средней степени тяжести.

Лысак сообщил, что в результате атаки были повреждены жилые дома, учреждения образования и культуры, автомобили.

"Русский мир" в действии Скоро на вражеских пабликах появится очередной вброс об "уничтожении офицеров НАТО". По факту же снова террор гражданского населения в Днепре... Напуганы рядовые горожане, особенно - дети. Несмотря на все держимся. Спасибо всем, кто приобщается к ликвидации последствий массированной атаки - спасателям, коммунальщикам и правоохранителям, волонтерам и всем неравнодушным", - написал Лысак.

Смотрите видео с атакой на Днепр:

Россияне атаковали Днепр Шахедами / фото: скриншот

Мэр города Борис Филатов уточнил, что россияне хотели ударить по мэрии, однако не попали. Вражеский "Шахед" упал в 100 метрах.

"Ну и также развалили моей жене магазин. Заявляю ответственно, что кроме женской одежды там не было ни одного солдата НАТО", - написал Филатов.

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