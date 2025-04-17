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Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие

Мария Николишин
17 апреля 2025, 11:18
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РФ рассматривает возможность оснащения ракеты ядерными боеголовками.
Может уничтожить тысячи спутников Starlink: Россия создает новое оружие
Новая противоспутниковая ракета РФ / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Главное:

  • РФ проводит испытания противоспутниковой ракеты Нудоль
  • Ее уже использовали, чтобы взорвать советский космический аппарат
  • В радиус действия ракеты могут попасть все космические аппараты

Страна-агрессор Россия разрабатывает эффективный арсенал оружия, которое позволит одержать победу в тотальной космической войне с Западом, и несет угрозу спутникам Starlink. Об этом пишет аналитик Кевин Холден Платт в статье для Forbes.

Главный директор по космической безопасности и стабильности в фонде Secure World Foundation Виктория Самсон отмечает, что Москва проводит испытания своей противоспутниковой ракеты Нудоль, которую уже использовали для того, чтобы взорвать советский космический аппарат на низкой околоземной орбите.

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По ее словам, российское Министерство обороны, возможно, рассматривает возможность оснащения ракеты ядерными боеголовками.

"В радиус действия Нудоля попадают все космические аппараты - от Международной космической станции (МКС) до спутников SpaceX Starlink, которые передают широкополосную связь украинцам, и космических аппаратов Planet Labs, которые создают потрясающие фотографии высокого разрешения, на которых зафиксировано движение российских танков и ракетных бригад во время вторжения", - говорится в статье.

Самсон также добавила, что до сих пор неясно, сколько ракет с ядерным оружием может запустить Москва.

"Я бы предположила, что их будет несколько, просто чтобы иметь резерв на случай проблем с первой. Но это будет настолько эффективное оружие, что целый флот не понадобится", - подчеркнула она.

По ее мнению, взрыв мощной ядерной бомбы на орбите может не только уничтожить тысячи спутников, но и быстро привести к гибели всех астронавтов, находящихся поблизости.

Российское оружие - последние новости

Как сообщал Главред, OSINT-исследователь Ричард Верекер рассказал, что в стратегии войны, которую Россия ведет против Украины, проблема может возникать не только в нехватке личного состава, но в запасах техники, в частности танков и бронетехники. По его словам, вероятно, у российских оккупантов заканчиваются танки Т-72, которые до того составляли основу танкового парка ВС РФ.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко говорил, что российская армия все больше зависит от поставок боеприпасов из Северной Кореи. Российским оккупантам не хватает тяжелой артиллерии и отечественных боеприпасов.

В то же время, аналитики американского Института изучения войны считают, что Иран может передать стране-агрессору России оружие, которое может помочь оккупантам противостоять украинским беспилотникам в Черном море - речь идет о пулеметах Moharram.

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