'Как только приземлился': Сырский о деталях удара по ядерному ракетоносцу РФ

Вражеский самолет украинским защитникам удалось поразить несколько дней назад, рассказал главком ВСУ.

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Дрон поразил самолет РФ / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org, скриншот з видео

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ВСУ удалось дроном уничтожить дальний бомбардировщик Ту-22М3

Стоимость самолета РФ около 100 миллионов долларов

Силам обороны Украины удалось дроном уничтожить вражеский дальний бомбардировщик Ту-22М3, сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Как рассказал он в интервью Lb.ua, вражеский самолет украинским защитникам удалось поразить несколько дней назад.

видео дня

"Несколько дней назад нашими удачными действиями был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Как раз только приземлился - и наш дрон его поразил. Стоимость - около 100 миллионов долларов", - отметил он.

/ Инфографика Главреда

В то же время главнокомандующий Вооруженных сил Украины также рассказал, что российский флот фактически закрыт в Новороссийске.

"Иногда он прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов.

Система противовоздушной обороны - также одно из направлений поражения во время "дипстрайка", что значительно снижает их мощности и самой системы противовоздушной обороны, и системы обнаружения наших средств воздушного нападения. Каждая такая станция стоит десятки миллионов долларов", - добавил Сырский.

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Напомним, как сообщал Главред, ранее в России под удар попали несколько важных для армии врага объектов. Одной из целей стала нефтебаза Энгельс в Саратовской области. По ней "прилетает" уже не впервые, однако в этот раз пострадали и склады с боеприпасами на аэродроме, рассказал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Ранее сообщалось о том, что авиабаза, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, получила значительные повреждения после атаки украинских сил 20 марта. Одна из двух площадок базы хранения боеприпасов прекратила функционирование.

Как сообщалось ранее, украинские защитники атаковали аэродром Энгельс-2 и, согласно спутниковым снимкам, там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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