Сама зашла: новые детали в деле украинской модели, которую нашли в ОАЭ

Мария Ковальчук продолжает находится в больнице.

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Мария Ковальчук - что случилось в ОАЭ / коллаж: Главред, фото: x.com/boom_arilu/

Вы узнаете:

Мария Ковальчук уже в стабильном состоянии

Модель могла упасть со строительной площадки

На днях стало известно о том, что украинская модель Мария Ковальчук найдена в больнице в Дубае в тяжелом состоянии.

Как сообщалось, девушка десять дней не выходила на связь с родными после того, как рассказала маме, что познакомилась в клубе с двумя мужчинами из модельного бизнеса и планирует у них переночевать. Затем ее нашли на обочине дороги с многочисленными травмами.

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По информации hromadske, которую подтвердили представители консульства Украины в Дубае, Ковальчук перенесла три сложных операции и сейчас ее состояние оценивают, как стабильное.

У Марии Ковальчук есть связи с РФ / фото: x.com/boom_arilu/

Мама девушки также ранее прокомментировала ситуацию.

"Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже гостиница. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", - рассказала Анна Ковальчук.

Мария Ковальчук перенесла три операции / фото: x.com/boom_arilu/

Также в издании The Mirror появилось заявление представителей правоохранительных органов, где уточнили, что модель могла упасть со строительной площадки, куда сама зашла.

Родные Марии не верят в это и утверждают, что Ковальчук могла попасть в сексуальное рабство, где над ней издевались несколько дней.

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