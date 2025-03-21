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Россияне допустили большую ошибку на Энгельсе: спутниковые снимки с последствиями удара

Ангелина Подвысоцкая
21 марта 2025, 21:59
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Российские оккупанты выкатили под открытое небо 60 контейнеров с боеприпасами.
Удар по Энгельсу
Спутниковые снимки с последствиями ударов по Энгельсу / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Что известно:

  • На аэродроме "Энгельс" прогремели мощные взрывы
  • В Сети появились спутниковые снимки с последствиями ударов

Украинские защитники атаковали аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ. В Сети уже появились спутниковые снимки, на которых видны последствия удара.

"Схемы" отмечают, что спутниковые снимки были сделаны американской аэрокосмической компанией Maxar. Там были повреждены склады боеприпасов. На месте некоторых зданий образовались воронки.

видео дня

"Именно на этих складах стояли контейнеры для ракет Х-101/Х-555, которые Россия использует для атак на Украину с самолетов Ту-160 и Ту-95. Также есть вероятность, что там находился центр предполетной подготовки ракет, который также был уничтожен", - рассказал авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

Смотрите кадры с последствиями удара по аэродрому "Энгельс-2":

удар по Энгельсу
Последствия удара по аэродрому "Энгельс-2" / фото: скриншот

Авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире телемарафона заявил, что аэродром "Энгельс" был атакован после того, как на открытую площадку оккупанты выкатили 60 контейнеров с ракетами. На этом аэродроме также было топливо, там базировались ракетоносители Ту-160 и Ту-95 МС, а также бомбардировщики Ту-22М3.

"Так что в общем, все же такая инфраструктура аэродрома логична... Единственное что, там россияне умудрились выкатить более 60 контейнеров прямо на площадку возле складов... И россиянам прилетело, конечно. Прилетело красиво - вырос зрелищный "грибочек", - добавил Романенко.

Энгельс-2
Что известно об Энгельсе-2 / Главред - инфографика

В то же время он убежден, что этот удар не будет иметь особого влияния на массированные ракетные удары. У РФ есть много складов и налажено серийное производство таких ракет, говорит Романенко.

Удар по Энгельсу 20 марта - что известно о последствиях

Как писал Главред, в ночь на 20 марта в Саратовской области РФ прогремели взрывы. Стало известно, что в Энгельсе якобы эвакуируют жителей близлежащих домов с военным аэродромом после атаки БПЛА.

Впоследствии авиационный эксперт Анатолий Храпчинский объяснил, какой вред оккупантам нанес удар по аэродрому Энгельс. Он подтвердил, что это единственный аэродром, где хранятся и обслуживаются крылатые ракеты типа Х-101 и Х-55. Именно он играет важную роль в российских ракетных атаках по Украине.

Начальник Энгельсского муниципального района Максим Леонов в Telegram, удар беспилотниками якобы стал самой массированной атакой за все время, объявлено о проведении эвакуации.

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