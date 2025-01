Иран может передать РФ оружие против украинских морских дронов: в ISW раскрыли детали

Основные тезисы аналитиков ISW:

Иран может передать стране-агрессору России оружие, которое может помочь оккупантам противостоять украинским беспилотникам в Черном море - речь идет о пулеметах Moharram.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских блогеров.

Российский военный блогер предположил, что после подписания 17 января российско-иранского соглашения о стратегическом партнерстве правительство России может продолжать импортировать новую военную технику из Ирана.

По мнению российского военного блогера, РФ может передать Ирану передовые истребители Су-35С, Су-30СМ, Су-57 и системы противовоздушной обороны С-300, а Тегеран в обмен на это может предоставить Москве передовые иранские ударные и разведывательные беспилотники, баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, а также роторные пулеметы большой дальности калибра 50 Moharram.

По предположению блогера, получение Россией иранских пулеметов Moharram может помочь российским захватчикам противостоять украинским морским беспилотникам в Черном море.

Как ранее сообщал Главред, в ВСУ назвали новые цели массированных ударов по России. Российское командование встало перед выбором между усилением ПВО на фронте и противодействием ракетно-дроновым ударам вглубь России, отметил военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Также ранее сообщалось, что РФ выпустила по Украине более 140 дронов в ночь на 20 января - стало известно, сколько удалось сбить. Оккупанты атаковали Украину с пяти направлений.

Напомним, у Трампа назвали три основных вопроса для прекращения войны в Украине. Дональд Трамп намерен закончить российско-украинскую войну, заявил Майк Волтц.

Читайте также:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.