Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
11 мая 2025, 19:30
103
Новости Украины 11 мая по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 19:30 11 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, wikimedia, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая и разразился условиями, детали

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин ночью выступил с экстренным заявлением, в рамках которого предложил Украине прямые переговоры в Турции уже 15 мая. Мол, на этот раз Москва настроена на серьезный диалог с Киевом и не исключает перемирия. При этом Кремль отказался от 30-дневного прекращения огня, на котором настаивали украинское государство и Запад.

Путин заявил, что Кремль, мол, готов к переговорам без предварительных условий. Свои слова он приправил оскорблением о выходе Киева из несправедливых переговоров весной 2022 года.

видео дня

У Путина назвали "требования" России для начала переговоров с Украиной

Глава страны-агрессора России "готов" к переговорам с Украиной, устойчивый мир якобы может наступить после серьезного диалога. Москва, мол, хочет разговаривать "с учетом реальной ситуации" на поле боя и ждет ответа от Киева. Об этом заявили в Кремле.

В эфире государственного пропагандистского канала Россия 1 кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что, мол, к устойчивому миру могут привести "серьезные переговоры".

Выступление Путина: Трамп и Макрон ответили на его заявления

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последнее выступление российского диктатора Владимира Путина, в котором тот фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 мая, взамен предложив переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Вступление Украины в ЕС: Венгрия перенесла переговоры с Киевом

Венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. Консультации между делегациями должны были состояться в понедельник, 12 мая. Это стало бы началом регулярных переговоров, заявляют в Министерстве юстиции Украины в Telegram.

Отказ Путина от прекращения огня: у Зеленского сделали первое заявление

Глава Кремля Владимир Путин фактически отказался от завершения развязанной Россией войны против Украины ради летнего наступления. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Путина, в рамках которого кремлевский руководитель отказался от прекращения огня на 30 дней, как того требовали Украина и Запад.

"Это хороший знак": Зеленский отреагировал на выступление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле.

Об этом он написал в Телеграме.

У Зеленского назвали Путину главное условие для начала переговоров с Россией

Для запуска полноценного мирного процесса Россия должна принять предложение о прекращении огня на 30 дней. Впоследствии можно обсуждать и другие вопросы. Киев ждет, что Москва согласится прекратить огонь уже с 12 мая.

В своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что сначала Россия должна согласится на тридцатидневное прекращение огня. Именно такой шаг должен подтвердить готовность Москвы к завершению войны.

Переговоры с РФ в Стамбуле 15 мая: какое условие выдвинула Украина и как реагирует мир

В ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал громкое заявление, которое касается возможного мирного урегулирования войны против Украины. Кремлевский лидер заявил о готовности к прямым переговорам с украинской стороной, предложив провести встречу уже 15 мая в Стамбуле. Его инициатива прозвучала на фоне продолжающихся боевых действий и усиления международного давления на Россию.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях Путина и реакции мира на инициативу Кремля.

Запад поставил Путину ультиматум, Кремль застали врасплох - Sky News

Предложение главы Кремля о прямых переговорах с Украиной является его последней попыткой избежать обязательств России относительно тридцатидневного прекращения огня. Подготовка к такому заявлению выглядела странной и "слепленной на скорую руку в коридоре".

Журналисты Sky News пишут, что несмотря на позицию Кремля, в котором заявили о значимости заявления Путина, на самом деле его риторика является повторением слов, озвученных неделями ранее. Есть лишь один корректив - дата.

"Несколько тысяч": Макрон сказал, сколько миротворцев могут отправить в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным. Об этом пишет Le Parisien.

По его словам, присутствие иностранных военных поможет стабилизировать ситуацию в регионе, однако "авторитет не зависит от количества".

Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции

Турция готова прилагать усилия, чтобы обеспечить прекращение огня и прочный мир в Украине. Турецкая республика готова организовать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.

Как сообщает Hürriyet, в воскресенье, 11 мая, состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ

Завод "Стрела" в поселке Суземка Брянской области РФ, продукция которого используется в различных военных системах, включая радиолокационное оборудование и электронные компоненты для вооружения, выведен из строя.

"Наши военные били по нему еще осенью прошлого года, когда были поражены цеха, склады и т.д., а теперь можно говорить о том, что атакой в начале этого месяца, а именно 4 апреля, этот завод был фактически уничтожен", - пишет Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки, которые были обнародованы OSINT-сообществом КиберБорошно.

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие

Спецпредставитель Трампа по вопросам урегулирования войны России против Украины Кит Келлог ответил на заявление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о начале мирных переговоров без прекращения огня. Соответствующее заявление он сделал в ответ на сообщение премьер-министра Новой Зеландии в соцсети X.

"Явно мало": Мерц о предложении Путина о переговорах без прекращения огня

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Россия согласится на предложенное 30-дневное перемирие, которое может стать шагом к началу реальных переговоров.

"Мы ожидаем, что Москва примет предложение о прекращении огня - это необходимое условие для начала содержательного диалога. Сначала нужно остановить боевые действия, только после этого возможны переговоры", - написал он в соцсети X в воскресенье.

Будут форсировать Днепр: в ОПУ назвали основные направления атак россиян

Есть несколько направлений, где противник в ближайшее время будет сосредотачивать свои основные наступательные усилия. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью на Армия TV.

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит стужа

Погода вУкраине в последующие дни будет неустойчивой и холодной. Ожидаются дожди различной интенсивности. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Как отметил он в эфире Radio France, европейские страны готовы присоединиться к возможным переговорам между Киевом и Москвой, но только при условии соблюдения режима прекращения огня.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

19:30Война
Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25Политика
Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

19:16Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Взрослый и высокий: Орбакайте показала младшего сына от чеченского бизнесмена

Взрослый и высокий: Орбакайте показала младшего сына от чеченского бизнесмена

Гении среди нас: астрологи назвали 3 самых умных знака зодиака

Гении среди нас: астрологи назвали 3 самых умных знака зодиака

Травма у Гарри и взрослая Лиза: семья Пугачевой побывала на концерте Орбакайте

Травма у Гарри и взрослая Лиза: семья Пугачевой побывала на концерте Орбакайте

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

Враг может ударить ракетами по Украине: СМИ назвали город, который под прицелом РФ

Последние новости

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

19:16

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
18:49

Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

18:31

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

18:26

Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

18:21

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

Реклама
18:06

К вам придет счастье и здоровье: строгие приметы 12 мая

17:31

Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

17:20

Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

17:14

El Кравчук показал страстные объятия с известной певицей

16:55

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

16:32

Будут форсировать Днепр: в ОПУ назвали основные направления атак россиян

16:17

"Явно мало": Мерц о предложении Путина насчет переговоров без прекращения огня

15:47

"Вопрос не очень актуален": Сопонару рассказала о своем будущем материнстве

15:45

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 мая

15:35

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие

15:30

К любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с осторожностью - эксперт

Реклама
15:17

Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ

15:09

Как раньше назывался Ивано-Франковск и какие абсурдные названия он мог получить при СССРВидео

14:50

У Лаврова отвергли перемирие и разразились резким "условием" Путина

14:30

"Не сторонюсь": звезда "Женского врача" признался, почему не пошел на фронт

14:30

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

14:21

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

13:35

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налетаВидео

13:29

Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции

12:59

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

12:58

"Несколько тысяч": Макрон сказал, сколько миротворцев могут отправить в Украину

12:49

Запад поставил Путину ультиматум, Кремль застали врасплох – Sky News

12:43

Переговоры с РФ в Стамбуле 15 мая: какое условие выдвинула Украина и как реагирует мирВидео

12:37

Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская крестила дочерей-близняшек

12:07

Почему нужно быть щедрым 12 мая: какой церковный праздник и день ангела

12:05

Китайский гороскоп на завтра 12 мая: Тиграм - стресс, Змеям - презрение

12:02

У Зеленского назвали Путину главное условие для начала переговоров с Россией

11:24

Любовный гороскоп на неделю с 12 по 18 мая

11:22

В Китае "подыграли" Кремлю и раскрыли планы Путина на переговоры с Украиной

10:59

"Это хороший знак": Зеленский отреагировал на выступление Путина

10:44

Гороскоп Таро на сегодня 11 мая: Овнам - быть настойчивее, Близнецам - медитировать

Реклама
10:24

Поздравления с Днем матери - красивые картинки и теплые пожелания

10:15

Отказ Путина от прекращения огня: у Зеленского сделали первое заявление

10:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 мая (обновляется)

09:59

Не от имени Кия - историки раскрыли истинное происхождение названия КиеваВидео

09:58

Вступление Украины в ЕС: Венгрия перенесла переговоры с Киевом

09:58

Гороскоп на неделю с 12 по 18 мая: Тельцам - конфликты, Ракам - перемены

09:46

В Кремле "развели" друга Трампа на переговорах в Москве: СМИ раскрыли детали

09:18

Карта Deep State онлайн за 11 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:56

Выступление Путина: Трамп и Макрон ответили на его заявления

08:47

У Путина назвали "требования" России для начала переговоров с Украиной

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять