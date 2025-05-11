Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 11 мая по состоянию на 19:30: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 19:30 11 мая / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео, wikimedia, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 19:30. Подборка Главреда:

Путин предложил Украине прямые переговоры 15 мая и разразился условиями, детали

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин ночью выступил с экстренным заявлением, в рамках которого предложил Украине прямые переговоры в Турции уже 15 мая. Мол, на этот раз Москва настроена на серьезный диалог с Киевом и не исключает перемирия. При этом Кремль отказался от 30-дневного прекращения огня, на котором настаивали украинское государство и Запад.

Путин заявил, что Кремль, мол, готов к переговорам без предварительных условий. Свои слова он приправил оскорблением о выходе Киева из несправедливых переговоров весной 2022 года.

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У Путина назвали "требования" России для начала переговоров с Украиной

Глава страны-агрессора России "готов" к переговорам с Украиной, устойчивый мир якобы может наступить после серьезного диалога. Москва, мол, хочет разговаривать "с учетом реальной ситуации" на поле боя и ждет ответа от Киева. Об этом заявили в Кремле.

В эфире государственного пропагандистского канала Россия 1 кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что, мол, к устойчивому миру могут привести "серьезные переговоры".

Выступление Путина: Трамп и Макрон ответили на его заявления

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последнее выступление российского диктатора Владимира Путина, в котором тот фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 мая, взамен предложив переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

Вступление Украины в ЕС: Венгрия перенесла переговоры с Киевом

Венгерская сторона перенесла запланированные переговоры с Украиной, которые касаются нацменьшинств. Консультации между делегациями должны были состояться в понедельник, 12 мая. Это стало бы началом регулярных переговоров, заявляют в Министерстве юстиции Украины в Telegram.

Отказ Путина от прекращения огня: у Зеленского сделали первое заявление

Глава Кремля Владимир Путин фактически отказался от завершения развязанной Россией войны против Украины ради летнего наступления. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он прокомментировал заявление Путина, в рамках которого кремлевский руководитель отказался от прекращения огня на 30 дней, как того требовали Украина и Запад.

"Это хороший знак": Зеленский отреагировал на выступление Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложение Владимира Путина провести переговоры 15 мая в Стамбуле.

Об этом он написал в Телеграме.

У Зеленского назвали Путину главное условие для начала переговоров с Россией

Для запуска полноценного мирного процесса Россия должна принять предложение о прекращении огня на 30 дней. Впоследствии можно обсуждать и другие вопросы. Киев ждет, что Москва согласится прекратить огонь уже с 12 мая.

В своем Telegram-канале глава Офиса президента Андрей Ермак написал, что сначала Россия должна согласится на тридцатидневное прекращение огня. Именно такой шаг должен подтвердить готовность Москвы к завершению войны.

Переговоры с РФ в Стамбуле 15 мая: какое условие выдвинула Украина и как реагирует мир

В ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал громкое заявление, которое касается возможного мирного урегулирования войны против Украины. Кремлевский лидер заявил о готовности к прямым переговорам с украинской стороной, предложив провести встречу уже 15 мая в Стамбуле. Его инициатива прозвучала на фоне продолжающихся боевых действий и усиления международного давления на Россию.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях Путина и реакции мира на инициативу Кремля.

Запад поставил Путину ультиматум, Кремль застали врасплох - Sky News

Предложение главы Кремля о прямых переговорах с Украиной является его последней попыткой избежать обязательств России относительно тридцатидневного прекращения огня. Подготовка к такому заявлению выглядела странной и "слепленной на скорую руку в коридоре".

Журналисты Sky News пишут, что несмотря на позицию Кремля, в котором заявили о значимости заявления Путина, на самом деле его риторика является повторением слов, озвученных неделями ранее. Есть лишь один корректив - дата.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает развертывания миротворческих войск на территории Украины после завершения активной фазы боевых действий, но намекнул, что их количество будет очень ограниченным. Об этом пишет Le Parisien.

По его словам, присутствие иностранных военных поможет стабилизировать ситуацию в регионе, однако "авторитет не зависит от количества".

Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции

Турция готова прилагать усилия, чтобы обеспечить прекращение огня и прочный мир в Украине. Турецкая республика готова организовать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявил президент Реджеп Эрдоган.

Как сообщает Hürriyet, в воскресенье, 11 мая, состоялся телефонный разговор Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ

Завод "Стрела" в поселке Суземка Брянской области РФ, продукция которого используется в различных военных системах, включая радиолокационное оборудование и электронные компоненты для вооружения, выведен из строя.

"Наши военные били по нему еще осенью прошлого года, когда были поражены цеха, склады и т.д., а теперь можно говорить о том, что атакой в начале этого месяца, а именно 4 апреля, этот завод был фактически уничтожен", - пишет Defense Express со ссылкой на спутниковые снимки, которые были обнародованы OSINT-сообществом КиберБорошно.

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие

Спецпредставитель Трампа по вопросам урегулирования войны России против Украины Кит Келлог ответил на заявление российского диктатора и военного преступника Владимира Путина о начале мирных переговоров без прекращения огня. Соответствующее заявление он сделал в ответ на сообщение премьер-министра Новой Зеландии в соцсети X.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду, что Россия согласится на предложенное 30-дневное перемирие, которое может стать шагом к началу реальных переговоров.

"Мы ожидаем, что Москва примет предложение о прекращении огня - это необходимое условие для начала содержательного диалога. Сначала нужно остановить боевые действия, только после этого возможны переговоры", - написал он в соцсети X в воскресенье.

Будут форсировать Днепр: в ОПУ назвали основные направления атак россиян

Есть несколько направлений, где противник в ближайшее время будет сосредотачивать свои основные наступательные усилия. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента, экс-командир 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Павел Палиса в интервью на Армия TV.

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит стужа

Погода вУкраине в последующие дни будет неустойчивой и холодной. Ожидаются дожди различной интенсивности. Об этом заявил кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро прокомментировал предложение президента РФ Владимира Путина о проведении прямых переговоров с Украиной в Стамбуле.

Как отметил он в эфире Radio France, европейские страны готовы присоединиться к возможным переговорам между Киевом и Москвой, но только при условии соблюдения режима прекращения огня.

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