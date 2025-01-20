Головная боль для Кремля: в ВСУ назвали новые цели массированных ударов по РФ

Российское командование оказалось перед выбором между усилением ПВО на фронте и противодействием ракетно-дроновым ударам вглубь России, отметил Тимочко.

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В ВСУ назвали новые цели массированных ударов по России / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

О чем сказал Тимочко:

ВСУ не наносят удары по целям, обеспечивающим жизнедеятельность мирного населения

Украина наносит системные и массированные удары по российской нефтегазовой сфере

Удары ВСУ демонстрируют проблемы с системами ПВО среднего и дальнего радиуса действия

Украинские войска наносят удары исключительно по российской военной инфраструктуре, включая комбинаты, арсеналы и станции, которые обеспечивают армию РФ. Об этом цели таких атак в эфире "Украинского радио" рассказал военный эксперт, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Он подчеркнул, что такие атаки не затрагивают жизнедеятельности мирного населения. Хотя значительная часть россиян или участвует в войне, или имеет враждебные настроения к Украине, все удары направлены исключительно на военные объекты и соответствуют нормам международного права.

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"Это стоит различать и объяснять, потому что враг у нас бьет по гражданской инфраструктуре, которая отвечает прежде всего за жизнеобеспечение гражданского населения и по большому счету не связана или почти не связана с обеспечением военных", - пояснил военный.

По словам эксперта, целью таких ударов ВСУ является не только нарушение логистики вражеской армии, но и нанесение ущерба ключевым отраслям, которые обеспечивают деятельность российских оккупантов на фронте.

Речь идет о нефтегазоперерабатывающих предприятиях, за счет которых российская авиация выполняет полеты, танки передвигаются, а Россия получает прибыль от экспорта сырья и продукции для финансирования войны. Таким образом, Украина начинает наносить удары в стратегическую глубину противника.

"И если раньше это были, как правило, единичные удары, потом осуществить через некоторое время еще один удар именно по военной инфраструктуре было чрезвычайно трудно, то теперь мы видим, что Украина наносит удары системно", - подчеркнул Тимочко.

Эксперт пояснил, что после вывода из строя военного объекта или предприятия, которое обеспечивает армию, оцениваются нанесенный ущерб, и при необходимости наносятся повторные удары по военной инфраструктуре в любой точке РФ.

Председатель Совета резервистов отметил, что такие удары демонстрируют проблемы россиян с системами ПВО среднего и дальнего радиуса действия. Это позитивный сигнал для Сил обороны Украины, поскольку перед оккупантами возникает дилемма: либо усиливать противовоздушную оборону на фронте, что даст их авиации возможность активнее использовать управляемые авиабомбы, либо оставлять уязвимыми тыловые объекты.

"Между прочим, интенсивность российской авиации тоже снижается в прифронтовой зоне. Это тоже тот факт, который подмечают другие. Или, если им придется прикрывать свои военные объекты на стратегическую глубину на территории России", - сказал он.

По словам Тимочко, россияне осознают, что Украина успешно уничтожает военную инфраструктуру глубоко на их территории, и избежать наказания не удастся.

"А это своего рода тоже усиливает недоверие к российскому правительству и власти, что тоже важно, потому что российская агрессия против Украины и базируется на поддержке режима Путина", - считает эксперт.

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 января Силы обороны Украины нанесли самый масштабный удар по военным объектам на территории России, поразив цели на расстоянии от 200 до 1100 км вглубь РФ. Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, атакованы объекты в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.

По словам генерала армии Украины Николая Маломужа, который возглавлял Службу внешней разведки в 2005-2010 годах, украинские военные демонстрируют высокое мастерство в осуществлении массированных ударов по территории РФ.

18 января Силы специальных операций ВСУ в координации с другими подразделениями Сил обороны успешно поразили базу "Роснефти" в населенном пункте Людиново Калужской области России, что стало очередным точным ударом по важным объектам оккупантов, сообщает Генштаб.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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