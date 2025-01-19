Взрыв в центре Киева: в радиостудии сдетонировал боеприпас, есть пострадавшая

Взрыв прогремел в Киеве в воскресенье утром в студии радиостанции "Армия FM".

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В радиостудии сдетонировал боеприпас / Коллаж: Главред, фото: "Киев оперативный", Facebook/armyuaFM

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В радиостудии взорвался армейский взрыватель

Пострадала женщина, ее госпитализировали

В Киеве в студии одной из радиостанций прогремел взрыв, в результате которого радиоведущая получила ранения, она госпитализирована.

Полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в студии одного из радио, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Информация о взрыве поступила в Печерское управление полиции. На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники", - сообщают правоохранители.

Предварительно установлено, что в радиостудии взорвался армейский взрыватель, находившийся в помещении как экспонат.

"В результате взрыва пострадала женщина, 1999 года рождения, ее госпитализировали", - уточняется в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

/ t.me/kyivoperat

Подробности взрыва в радиостудии

Как уточняет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, взрыв прогремел в Киеве в воскресенье утром в студии радиостанции "Армия FM".

"По данным источника, около 10:50 в воскресенье 19 января в Центральном Доме офицеров ВСУ на улице Грушевского радиоведущая канала "Армия FM" во время эфира взяла в руки донный взрыватель "ВП-9" и начала им манипулировать в руках, в результате чего произошел взрыв. Источник отметил, что этот взрыватель ранее в студию принес один из приглашенных гостей военнослужащих, как использованный макет боеприпаса", - уточнил источник.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты. В одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.

Как сообщал ранее Главред, в Луцке бросили гранату в толпу людей: в результате взрыва есть пострадавшие. В результате взрыва известно о 5 пострадавших.

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