В Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты

В Киеве в одном из кафе по улице Рейтарской в одном из кафе неизвестные взорвали гранату. Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава столицы Виталий Кличко.
"Экстренные службы направляются на место. Детали - позже", - сказал Кличко.
По информации свидетелей и СМИ, в одном из кафе в Киеве по улице Рейтарской в подвале сработала учебная граната. Вследствие этого произошло значительное задымление помещения.
Городской голова Киева также проинформировал, что в настоящее время нет сообщений о разрушениях и пострадавших в результате взрыва. На месте уже работают все необходимые службы, а детали инцидента устанавливаются.
В кафе на Рейтарской взорвалась граната - смотрите видео:
Теракты и война в Украине - последние новости
Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который ГРУ планировало провести в Киеве 9 мая.
Также, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ.
Стало известно, что в ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили из-за еды". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.
Читайте также:
- Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 мая
- Чего добилась Россия терактом в Харькове
- Ошибочная политика Путина: теракты в РФ показали реальную ситуацию в стране - CNN
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред