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В Киеве на Рейтарской произошел взрыв гранаты

Степан Гафтко
14 августа 2024, 21:23обновлено 14 августа, 21:55
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По словам главы столицы, в одном из кафе на улице Рейтарская произошел взрыв гранаты.
коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред
/ Граната в Киеве

В Киеве в одном из кафе по улице Рейтарской в одном из кафе неизвестные взорвали гранату. Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава столицы Виталий Кличко.

"Экстренные службы направляются на место. Детали - позже", - сказал Кличко.

По информации свидетелей и СМИ, в одном из кафе в Киеве по улице Рейтарской в подвале сработала учебная граната. Вследствие этого произошло значительное задымление помещения.

видео дня

Городской голова Киева также проинформировал, что в настоящее время нет сообщений о разрушениях и пострадавших в результате взрыва. На месте уже работают все необходимые службы, а детали инцидента устанавливаются.

В кафе на Рейтарской взорвалась граната - смотрите видео:

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины предотвратила теракт, который ГРУ планировало провести в Киеве 9 мая.

Также, ранее стало известно о том, что Владимир Зеленский пережил пять попыток покушения на его жизнь с начала полномасштабного вторжения РФ.

Стало известно, что в ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили из-за еды". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины.

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