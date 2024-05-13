Взрывчатку прятали в чай: СБУ сорвала четыре теракта РФ в Киеве к 9 мая

СБУ предупредила серию терактов, которые готовила РФ в Киеве к 9 мая. Задержана группа агентов российского ГРУ, которые закладывали взрывчатку в гипермаркетах и кафе. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Контрразведка СБУ предотвратила четыре теракта в Киеве, которые должны были состояться 9 мая. В результате многоэтапной спецоперации в столице задержаны агенты российского гру, которые устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе", - отметили в сообщении.
По данным следствия, террористы маскировали самодельную взрывчатку в упаковки из-под чая. Взрывные устройства состояли из таймера, детонатора и пластичной взрывчатки с зажигательной смесью, которая должна была вызвать масштабные пожары. Эти устройства планировали разместить среди легковоспламеняющихся товаров, чтобы пожар не удалось быстро погасить.
"По замыслу российской спецслужбы, взрывчатка должна была сдетонировать в пиковые часы посещаемости гипермаркетов, чтобы нанести максимальный вред гражданскому населению", - добавили в СБУ.
Другой теракт российские агенты планировали совершить возле популярного кафе. Там взрывные устройства планировали заложить под припаркованные автомобили.
"Планируя эти теракты, российские спецслужбы в очередной раз продемонстрировали свою преступную суть. Мы сработали на опережение и вовремя сорвали планы врага. Каждый шаг преступников задокументирован - их ждет заслуженное наказание. Как и каждого, кто пытается работать в пользу РФ. Символично, что даты, к которым россияне хотят приурочить свои теракты, постепенно становятся символом провала их спецслужб", - сказал глава СБУ Василий Малюк.
Что известно о кураторе терактов
Куратором этих терактов, по данным СБУ, был сотрудник ГРУ Юрий Сизов, который служил в воинской части №92154. Он лично руководил подготовкой агентов и давал им указания по выполнению задач.
Также Юрий Сизов отвечал за проведение диверсии, которая должна была состояться на Львовщине в феврале 2024 года. Однако спецслужбы тогда помешали планам террористов к их реализации.
"Служба безопасности установила всю цепочку этой сети, включая агентурно-боевые группы, контрабандистов, которые доставляли взрывчатку с территории РФ, а также непосредственных исполнителей теракта: их задержали с поличным, когда те устанавливали взрывные устройства в третьем гипермаркете", - рассказали в пресс-службе СБУ.
Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безопасности Украины, СБУ) - правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Напомним, 11 мая спикер СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что СБУ предотвратила теракт, который ГРУ должно было провести в Киеве 9 мая. Исполнителей теракта задержали при подготовке. Доказательства подтверждают причастность России.
Также в Польше задержали мужчину, который планировал помочь российским спецслужбам в убийстве президента Украины Владимира Зеленского. Сотрудники СБУ передали польским коллегам ключевые доказательства по делу, что позволило идентифицировать и задержать злоумышленника на территории Польши.
Как сообщал Главред, в ноябре 2023 года стало известно, что жену Буданова и сотрудников ГУР "отравили через еду". Кроме Марианны, отравление тяжелыми металлами также обнаружили у нескольких сотрудников ГУР Украины. У самого Кирилла Буданова отравление не установлено.
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