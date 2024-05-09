СБУ ударило по военному аэродрому и по двум НПЗ на Кубани - СМИ

СБУ своими дронами в ночь с 26 на 27 апреля атаковали военный аэродром "Кущевск" и два НПЗ в Краснодарском крае страны-агрессора, пишут СМИ

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Атаки против российских НПЗ - в СБУ рассказали о новой операции / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

СБУ своими дронами в ночь с 26 на 27 апреля атаковали военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода в Краснодарском крае страны-агрессора России. Об этом пишет портал РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в украинской спецслужбе.

Как отметили источники, удары были нанесены по военному аэродрому "Кущевск" и Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы.

Как говорят в СБУ, атака была организована совместно с Силами обороны. На "Кущевске" размещались десятки военных самолетов, радиолокационных систем и средств радиоэлектронной борьбы страны-агрессора РФ.

Кроме того, дроны СБУ ударили по ректификационным и атмосферным колоннам (ключевым технологическим объектам) Ильского и Славянского НПЗ на Кубани. По данным источников журналистов, после попаданий на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.

"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "бавовна" пылает и будет пылать", - отметили они.

Удары по НПЗ в России

Как сообщалось, дроны атаковали НПЗ в Самарской области. Пожар возник на установке по переработке нефтепродуктов на территории Сызранского НПЗ. Также был атакован Новокуйбышевский НПЗ.

До того украинские беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области страны-агрессора РФ. По данным украинских СМИ, операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Издание Bloomberg писало, что вследствие атак украинскими беспилотниками в минувшие два дня остановились три нефтеперерабатывающих завода глубоко на территории страны-агрессора России. Эти заводы составляют около 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

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