План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

План, который бы заставил РФ прекратить агрессию, должен включать серьезные шаги, уверен глава МИД.

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Андрей Сибига назвал способ давления на РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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Меры против РФ нужно применять с максимальной решимостью

Существует два основных набора мер: экономические и военные

Только применяемые в одном пакете экономические и военные меры могут принудить Россию прекратить агрессию против Украины, "их нужно применять с максимальной решимостью", считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Любой план, который бы заставил Россию прекратить агрессию и принять справедливый мир, должен включать серьезные шаги, направленные на повышение стоимости войны для Москвы, написал он в социальной сети Х.

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"Существует два основных набора мер: экономические и военные. Они сработают только вместе, и их нужно применять с максимальной решимостью", - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига также подчеркнул, что "максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить нашим воинам проводить успешные военные операции".

/ @andrii_sybiha

Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

Как сообщалось ранее, Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского. Илия Куса рассказал, что пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии. Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы потом заниматься другими приоритетами.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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