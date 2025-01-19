План прекращения войны: в МИД сделали важное заявление о принуждении РФ к миру

Главное:
- Меры против РФ нужно применять с максимальной решимостью
- Существует два основных набора мер: экономические и военные
Только применяемые в одном пакете экономические и военные меры могут принудить Россию прекратить агрессию против Украины, "их нужно применять с максимальной решимостью", считает министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Любой план, который бы заставил Россию прекратить агрессию и принять справедливый мир, должен включать серьезные шаги, направленные на повышение стоимости войны для Москвы, написал он в социальной сети Х.
"Существует два основных набора мер: экономические и военные. Они сработают только вместе, и их нужно применять с максимальной решимостью", - подчеркнул глава МИД Украины.
Сибига также подчеркнул, что "максимальное экономическое и военное давление включает жесткие санкции, полное использование замороженных российских активов для поддержки Украины, а также предоставление Украине конкретной военной помощи в достаточном количестве и вовремя, чтобы позволить нашим воинам проводить успешные военные операции".
Ранее аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.
Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.
Как сообщалось ранее, Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского. Илия Куса рассказал, что пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии. Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы потом заниматься другими приоритетами.
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Кто такой Андрей Сибига?
Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.
С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.
В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.
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