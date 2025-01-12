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Стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине - ISW

Юлия Закрепа
12 января 2025, 07:58
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Требования Путина от декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО".
Стали известны требования Путина на возможных переговорах по Украине - ISW
Какие требования выдвинет Путин / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Главные тезисы ISW:

  • Кремль готов вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом
  • Никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру

Аналитики Института изучения войны сообщили, что российский диктатор Владимир Путин на любых возможных переговорах с Западом о прекращении войны против Украины, скорее всего, будет сохранять свои довоенные максималистские требования.

Американские аналитики ISW в отчете объяснили, что такие требования Путина касаются изоляции Украины и ослабления Североатлантического альянса (НАТО).

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В отчете ISW также проанализировали публикацию Financial Times, в которой бывший высокопоставленный кремлевский чиновник и другой источник рассказали, что Путин на любых подобных переговорах будет сохранять свои довоенные требования по предотвращению вступления Украины в НАТО, и принуждение блока вывести военные контингенты из стран Восточной Европы.

Указанные собеседники рассказали FT, что российский диктатор будет пытаться "изменить правила" международной системы, чтобы гарантировать, что нет "никаких угроз для России", что фактически созвучно его ультиматуму в декабре 2021 года Соединенным Штатам Америки перед полномасштабным вторжением в Украину.

Требования Путина от НАТО в 2021 году:

  • взять на себя обязательства не принимать Украину или любые другие страны в качестве новых членов,
  • и чтобы США поддерживали запрет на расширение альянса, а блок не разворачивал никаких военных сил в государствах, которые стали членами НАТО после мая 1997 года,
  • еще глава Кремля требовал запретить любую военную деятельность НАТО в Украине, Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии,
  • запретить развертывание ракет средней дальности в районах, которые могут достичь территории РФ,
  • и запретить США развертывать ракеты средней дальности в Европе или ядерные ракеты за пределами территории Штатов.

В ISW обратили внимание, что Путин особенно использовал и активизировал этот нарратив в 2021 году, чтобы сформировать информационное пространство и оправдать полномасштабное вторжение в Украину перед нападением в феврале 2022 года.

Между тем аналитики отмечают, что НАТО "не предприняло никаких существенных действий по расширению в Восточной Европе или продвижению будущего членства Украины в НАТО между Бухарестской декларацией 2008 года, которая обещала Украине и Грузии возможное членство в НАТО, и 2022 годом".

В Институте изучения войны констатируют, что требования Путина от декабря 2021 года "выходят за пределы Украины и направлены на откат НАТО".

"Кремль, вероятно, стремится воскресить этот нарратив, пытаясь заставить западных лидеров молчаливо согласиться на максималистские требования Путина, которые ослабят НАТО под видом "компромисса" на любых будущих мирных переговорах по войне в Украине", - пишут эксперты.

Также в отчете напомнили, что 10 января пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков повторил, что Кремль готов вести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом без каких-либо "предварительных условий".

Вместе с тем в ISW продолжают оценивать, что "никакие переговоры не приведут к значимому или устойчивому миру, пока Путин остается преданным своим довоенным требованиям полной капитуляции Украины и ослабления НАТО".

Мирные переговоры с РФ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Огрызко рассказал, почему Украина и РФ не смогут договориться. Украине нет смысла вести переговорный процесс со страной-агрессором Россией, пока наша сторона не имеет рычагов влияния на российскую сторону. Он считает, чтобы иметь такие инструменты влияния, нужно заставить РФ отступить.

Стало известно, что Трамп говорит о прямых переговорах с Путиным без Зеленского. Илия Куса рассказал, что пока Украина и Россия не готовы вести переговоры напрямую, возможно, будет организован формат челночной дипломатии. Трамп будет стремиться стабилизировать ситуацию, чтобы потом заниматься другими приоритетами.

У Зеленского выдали важное заявление о переговорах с РФ и прекращении войны. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что ни один переговорный процесс об окончании войны невозможен, потому что Россию не заставили заплатить достаточно высокую цену.

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