Оккупанты не будут штурмовать Покровск "в лоб": в ВСУ назвали причину

На фоне значительных потерь, оккупанты были вынуждены корректировать свою тактику наступления.

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Враг анализирует свои ошибки и несколько меняет тактику / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

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Враг собрал в районе Покровска от 50 до 70 тысяч военных

Резервы россияне перебрасывают из Курахово

Армия РФ будет пытаться отрезать логистику ВСУ

Российские оккупанты уже не одну неделю пытаются захватить Покровск, однако прямого штурма города не будет. Об этом рассказал политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов в эфире 24 Канала.

По его словам, враг анализирует свои ошибки и несколько меняет тактику. Кроме того, армии РФ не хватит человеческого ресурса чтобы напрямую штурмовать Покровск.

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Сазонов отметил, что враг собрал в районе Покровска от 50 до 70 тысяч военных. Для захвата Авдеевки, по его информации, противник использовал более 110 тысяч солдат.

"Говорят, что россияне перебрасывают под Покровск резервы из Курахово, то есть лишних сил у них нет", - сказал он.

Известно, что оккупантам ежемесячно удается пополнять армию примерно на 30 тысяч человек, а ВСУ ежедневно уничтожают более 1500 российских захватчиков. Таким образом, каждый месяц страна-агрессор теряет около 50 тысяч бойцов.

"Поэтому, вероятно, будут бои за агломерацию Покровск - Мирноград со штурмами преимущественно с юга и запада. Оккупанты будут пытаться отрезать логистику ВСУ, потому что без этого сейчас воевать невозможно, ведь автомат превращается в железную палку, а танк не едет", - рассказал военнослужащий ВСУ.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, на Покровском направлении ВСУ наносят врагу немалые потери. Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что в день на этом участке фронта около 300 ликвидированных оккупантов, убитых и раненых.

В то же время аналитики Института изучения войны сообщили, что российские оккупанты не оставляют попыток сделать большое наступление на Покровск. Они стягивают в город все больше подразделений, переводят военных с других направлений, в частности с Кураховского.

Недавно депутат от фракции Голос Роман Костенко заявил, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск с юга, но пока нет угрозы окружения города. Нельзя исключать, что враг попытается зайти в Покровск и начать выбивать из него Силы обороны Украины, но тогда россиян ждет повторение событий Бахмута.

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Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

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