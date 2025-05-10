Травма у Гарри и взрослая Лиза: семья Пугачевой побывала на концерте Орбакайте

Максим Галкин показал, как на концерте Орбакайте побывала его семья.

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Пугачева повела детей на концерт к Орбакайте / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Кратко:

Как выглядит Алла Пугачева сейчас

Как выглядят Лиза и Гарри Галкины

Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить на Кипр, поделился трогательными кадрами.

На фото, которые артист разместил на своей странице в Instagram, Галкин показал, как его жена Алла Пугачева вместе с детьми - двойняшками Лизой и Гарри, сходили на концерт к своей старшей сестре - Кристине Орбакайте.

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Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

"Моя семья в сборе. На концерте Орбакайте в Лимассоле. Аншлаг и восторг зрителей", - подписал фото Максим Галкин.

Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Комедиант также показал фото своих детей - Лизу и Гарри. Они также были на концерте и охотно позировали с Кристиной Орбакайте. Кстати, на фото видно, что у Гарри травмирована рука.

В тоже время, дети выглядят счастливыми и такими, которые растут в любви.

Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

Пугачева с детьми пришла на концерт Орбакайте / Фото Instagram/maxgalkinru

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.

Максим Галкин / инфографика: Главред

А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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