Травма у Гарри и взрослая Лиза: семья Пугачевой побывала на концерте Орбакайте

Кратко:
- Как выглядит Алла Пугачева сейчас
- Как выглядят Лиза и Гарри Галкины
Российский юморист Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей жить на Кипр, поделился трогательными кадрами.
На фото, которые артист разместил на своей странице в Instagram, Галкин показал, как его жена Алла Пугачева вместе с детьми - двойняшками Лизой и Гарри, сходили на концерт к своей старшей сестре - Кристине Орбакайте.
"Моя семья в сборе. На концерте Орбакайте в Лимассоле. Аншлаг и восторг зрителей", - подписал фото Максим Галкин.
Комедиант также показал фото своих детей - Лизу и Гарри. Они также были на концерте и охотно позировали с Кристиной Орбакайте. Кстати, на фото видно, что у Гарри травмирована рука.
В тоже время, дети выглядят счастливыми и такими, которые растут в любви.
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Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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