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РФ разрывают взрывы: рой БпЛА атаковал важные авиационные заводы Казани

Руслана Заклинская
20 января 2025, 08:37
359
Россия закрыла аэропорты после массированной атаки беспилотников.
РФ разрывают взрывы: рой БпЛА атаковал важные авиационные заводы Казани
Казань и Рязань оказались под атакой БпЛА / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

  • Неизвестные беспилотники атаковали несколько областей России
  • Под атаку мог попасть авиационный, вертолетный и пороховой завод в Казани
  • В нескольких аэропортах РФ объявили план "Ковер"

В ночь на 20 января серия взрывов всколыхнула Казань и Рязанскую область России. Беспилотники атаковали аэродром "Дягилево" и объекты Казанского авиационного завода. Об этом сообщили местные Telegram-каналы и Минобороны РФ.

В Казани около 4:00 утра местные жители заметили в небе беспилотники. Сразу после этого произошло несколько мощных взрывов, большинство из которых прозвучали в Авиастроительном районе города. Местные сообщают также о ярких вспышках в небе.

видео дня

Удар БпЛА мог прийтись на авиационный технический колледж или топливные резервуары, расположенные рядом. По данным местных пабликов, прилеты есть на Казанском авиационном заводе им. Горбунова и предприятии АО "КАПО-Композит", которое является частью Объединенной авиастроительной корпорации.

Казанский авиазавод является одним из крупнейших предприятий авиапромышленности России, которое производит и ремонтирует стратегические бомбардировщики Ту-160 и дальние бомбардировщики Ту-22М3М/Ту-22М3. Завод имеет собственный аэродром "Борисоглебское", расположенный в черте города. В декабре 2023 года предприятие попало под санкции Евросоюза из-за производства военных самолетов, которые используются Россией в войне против Украины.

АО "КАПО-Композит" специализируется на производстве композитных материалов для авиационной техники. Завод является ключевым поставщиком компонентов для самолетов стратегического назначения.

Смотрите видео атаки БпЛА в РФ:

РФ разрывают взрывы: рой БпЛА атаковал важные авиационные заводы Казани
Атака дронов в РФ / Фото: скриншот

Росавиация сообщила, что аэропорт Казани временно закрыли, прием и отправка самолетов не происходит. Также в России приостановили работу аэропорта Нижнекамска (Татарстан) и Ижевска (Республика Удмуртия).

Атака в Рязани

В Рязанской области РФ около 2:00 ночи прогремели взрывы. Основная активность наблюдалась в районе военного аэропорта "Дягилево". Над городом наблюдали яркие вспышки от взрывов.

Очевидцы сообщали о трех громких взрывах с интервалом в 10-15 минут. Российские власти утверждают, что это была работа системы противовоздушной обороны, направленная на ликвидацию беспилотников.

Российское Минобороны заявило, что за ночь над территорией страны-агрессора сбили 31 беспилотник.

"14 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 - над территорией Калужской области, 3 - над территорией Белгородской области, 3 - над территорией Курской области, 2 - над территорией Рязанской области, 2 - над территорией Орловской области и 1 - над территорией Орловской области", - говорится в сообщении.

ЦПД об атаке дронов в РФ

Серия взрывов в Казани, по данным руководителя ЦПИ при СНБО Украины Андрея Коваленко, стала следствием атаки неизвестных беспилотников на важные военные объекты города. Одной из главных целей атаки, вероятно, стал Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова.

"Напомню, что в городе расположено несколько важных авиационных предприятий, которые играют ключевую роль в российском ВПК. Среди них Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова, который занимается производством стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, а также их модернизацией и ремонтом. Завод активно расширяется, в частности для обслуживания этих самолетов", - отметил он.

Коваленко добавил, что еще одним важным объектом в городе является Казанский вертолетный завод. Предприятие производит различные вертолеты, которые используются как для гражданских, так и для военных нужд. Вертолеты семейства Ми-8, Ми-17, а также более новые модели являются основным вооружением российских вооруженных сил.

В Казани также расположен Казанский государственный казенный пороховой завод, который производит порох и взрывчатые вещества для изготовления боеприпасов, в частности ракет "Калибр" и "Искандер". Эти ракеты российские войска используют в войне против Украины.

"Не первые атаки, но прикрыть небо России становится все труднее", - подчеркнул Коваленко.

Взрывы в РФ - последние новости

Напомним, 18 января Силы специальных операций ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Роснефти" в Людиново Калужской области России. На территории базы вспыхнул масштабный пожар.

Ранее, в ночь на 16 января, ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Три беспилотника попали в цель, вызвав пожар на базе, где хранилось горючее для российских военных нужд.

Как сообщал Главред, 15 января на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл" в Волгограде произошел крупный пожар, начавшийся около 4 утра. Местные жители сообщали о взрывах, хотя российские службы утверждали, что причина пожара - внутренние проблемы на предприятии.

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Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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