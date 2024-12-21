Пороховой завод в Казани разрывают взрывы после атаки БпЛА

Власти российского Татарстана объявили режим чрезвычайной ситуации в регионе.

https://glavred.info/world/porohovoy-zavod-v-kazani-razryvayut-vzryvy-posle-ataki-bpla-10624205.html Ссылка скопирована

В Казани раздаются взрывы на пороховом заводе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

В российской Казани заявили о взрывах на пороховом заводе

Взрывы на предприятии начались после утренней атаки БпЛА

В субботу, 21 декабря, в российском городе Казань прогремели мощные взрывы. После атаки дронов звуки взрывов доносятся с порохового завода. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

"Жители Казани сообщают о звуках взрывов, которые доносятся с порохового завода", - пишет российский канал. видео дня

По словами жителей российского города, взрывы начали раздаваться с момента утренней атаки БПЛА. В то же время руководство предприятия утверждает, что взрывы являются частью плановых испытаний. Чиновники говорят, что такие испытания якобы продлятся до вечера.

После атак дронов, которые предшествовали взрывам, местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Этот режим касается органов местного управления и МЧС.

Цели атаки БпЛА в Казани

Целью атак беспилотников в Казани могли быть пороховой и вертолетный заводы, воинская часть №58661, а также аэродром авиационного завода, предположили в ASTRA. Казанский пороховой завод поставляет материалы для изготовления ракет, в том числе "Калибр" и "Искандер".

Пороховой завод расположен примерно в 3 километрах от пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин, в который попал один из беспилотников. От этого дома до вертолетного завода расстояние составляет около 6 километров, а до аэродрома авиационного завода - около 8 километров.

Кроме того, от жилого комплекса "Лазурные небеса", вблизи которого также зафиксировали взрывы, до воинской части №58661 расстояние составляет около 13 километров.

Пока официальной информации о том, действительно ли эти объекты были целью атак, не обнародовано.

Атаки БпЛА в РФ - последние новости

Как сообщал Главред, в субботу, 21 декабря, в курортном городе Сочи и Казани прогремела серия взрывов. В Сочи жители слышали десять мощных взрывов, а в Казани сообщают о 7 ударах дронов в городе.

Также 19 декабря в Мурманске и Североморске местные жители слышали взрывы. The Barents Observer отмечает, что рядом расположены военный аэродром "Североморск-1" и другие военные объекты.

Кроме этого, в ночь на 19 декабря в Ростовской области РФ прогремела серия взрывов. В результате атаки беспилотников возник пожар на Новошахтинском НПЗ. По данным местных властей, область атаковали более 30 дронов и три ракеты.

Читайте также:

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред