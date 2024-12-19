"Аж дома дрожали": в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы

Россияне жаловались на мощные взрывы в Мурманске.

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Что известно о взрывах в Мурманске / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

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В Мурманске раздавались взрывы

Волны от взрывов россияне почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров

Вероятно, взрывы раздавались вблизи базы Северного флота РФ

В стране-агрессоре России жители Мурманска и расположенного в 12 км от него Североморска накануне жаловались на звуки взрывов. Они могли произойти неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота РФ. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

В сообщении говорится, что вечером в среду россияне писали о двух мощных взрывах. Один из взрывов попал на видео.

видео дня

Судя по кадрам, происшествие могло произойти на одном из многочисленных военных объектов в районе главной военно-морской базы Северного флота России, расположенной в Североморске, и двух военных аэродромов.

В то же время The Barents Observer удалось идентифицировать, что в 13 км от места съемки расположен военный аэродром "Североморск-1". Там базируются российские истребители, бомбардировщики и эскадрилья вертолетов Ка-27.

В местных пабликах писали, что волны от взрывов почувствовали на расстоянии нескольких десятков километров. Судя по сообщениям в соцсетях, взрывы были зафиксированы в районе 17:30.

"Сейчас снова были хлопки, да так, что дрожали дома в Мурманске. У кого дрожали окна?", - писали росСМИ.

Некоторые жители в комментариях предположили, что взрывы могли быть связаны со взрывными работами, анонсированными на вечер на одном из карьеров. Однако они накануне официально были отменены.

Взрывы в России - последние новости

Напомним, в ночь на 19 декабря в Ростовской области страны-агрессора РФ прогремели взрывы. Местные власти сообщили об атаке беспилотников, а очевидцы - о мощном пожаре на НПЗ в Новошахтинске.

Как писал Главред, 14 декабря, в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода произошел взрыв, повредивший железнодорожное полотно.

В ночь на 12 декабря, около полуночи, сразу в двух городах Российской Федерации - Курске и Грозном также прогремели сильные взрывы. БПЛА, вероятно, атаковали здание второго полка МВД Чечни в Грозном.

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