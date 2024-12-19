Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР: Зеленский объяснил тактику РФ

Украинская разведка зафиксировала более 12 тысяч северокорейских военных, привлеченных к войне на стороне России.

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На войне против Украины воюют около 12 тысяч северокорейских военных / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

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Более 12 тысяч военных из КДНР находится на Курщине

Россия пытается скрыть информацию о погибших бойцах КНДР

Подразделения из КНДР сталкиваются с нехваткой боеприпасов для РПГ

Россия пытается скрыть информацию о погибших бойцах КНДР, которых привлекли к войне против Украины. Северокорейских военных маскируют под граждан РФ, а лица погибших солдат сжигают, чтобы сделать невозможным их опознание. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, украинская разведка зафиксировала более 12 тысяч северокорейских военных, участвующих в войне на стороне России. Зеленский отметил, что пока не было случаев сдачи в плен бойцов КНДР, но есть многочисленные доказательства, свидетельствующие об их гибели.

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"Что касается пленных (бойцов КНДР, - Главред) - пока не было. Но у нас есть фотографии и видео с убитыми северокорейскими солдатами. Находят их практически всех с российскими паспортами, с документами Российской Федерации. Все это зафиксировано", - сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, что существуют фотографии и видео, на которых видно, как российские военные сжигают лица погибших северокорейских солдат. Это делается для того, чтобы сделать невозможным их опознание.

"То же самое они делали со своими военными: тех сжигали полностью, а кого не сжигали - оставляли на земле гнить. А здесь они сжигают лица", - добавил он.

Солдатам КНДР не хватает боеприпасов

Россия продолжила использовать военных КНДР в войне против Украины 17-18 декабря, активно привлекая их к боевым действиям. По данным ГУР, на Курщине подразделения КНДР имеют проблемы с обеспечением боеприпасами для РПГ.

"На передовых позициях в районе сел Русская Конопелька, Плехово, Уланок Курской области подразделения армии КНДР жалуются на недостаток боеприпасов к ручным противотанковым гранатометам", - сообщили в ГУР.

Разведчики добавили, что новая партия северокорейских солдат, прибывших на территорию Курской области, получила от российских военных бронежилеты, каски и стрелковое оружие калибров 5.45, 7.62 и 12.7 мм. Для транспортировки военных на передовые позиции использовали автомобильный транспорт типа "водовоз". Эти подразделения должны были заменить потери и продолжить боевые действия против Украины.

Армия КНДР / Инфографика: Главред

Потери среди солдат КНДР на Курщине - что известно

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов, которые свидетельствуют о больших потерях среди военных КНДР в Курской области. За несколько дней в один из госпиталей под Москвой доставили более 200 раненых северокорейских солдат. В разговорах также говорится, что для раненых КНДР отдают лучшие палаты, в то время как российских военных лечат в худших условиях.

Также южнокорейский депутат Ли Сон Квен, ссылаясь на разведданные, сообщил, что в Курской области было убито около 100 северокорейских военных, воюющих на стороне России, а еще около 1000 получили ранения. По словам депутата, значительные потери северокорейских солдат обусловлены их недостатком опыта в использовании беспилотников и незнанием особенностей местности.

Кроме этого, потери среди солдат КНДР на Курском направлении превысили 200 человек. Российские командиры не ценят жизнь северокорейских военных и часто бросают их в пехотные штурмы без надлежащей подготовки.

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Армия КНДР - что о ней известно Корейская народная армия - вооруженные силы Корейской Народно-Демократической Республики. В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года - стратегические ракетные войска, а также с 2017 года - специальные тактические войска, пишет Википедия. Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1,2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годные к военной службе 10 миллионов человек. Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами. Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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