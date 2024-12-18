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Более 200 раненых: СБУ перехватила разговоры россиян о больших потерях КНДР

Виталий Кирсанов
18 декабря 2024, 12:52
266
Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР.
ВСУ в Курской области, войска КНДР
СБУ перехватила разговоры россиян о больших потерях КНДР / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, KCNA (иллюстративное фото)

Вы узнаете:

  • Два телефонных разговора россиян о больших потерях северокорейцев
  • СБУ открыли уголовное производство по факту участия военных КНДР в войне

Служба безопасности Украины перехватила разговоры российских оккупантов, которые свидетельствуют о значительных потерях среди военных КНДР в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Силы обороны Украины наносят серьезные потери подразделениям РФ и Северной Кореи на территории Курской области. Только в течение нескольких дней в один из российских госпиталей под Москвой привезли более 200 раненых военнослужащих КНДР", - говорится в сообщении.

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Согласно сообщению, об этом свидетельствует перехват СБУ, в котором медсестра больницы в Московской области общается со своим мужем-российским военнослужащим, воюющим против Украины в Харьковской области.

"Вчера поезд был примерно около 100 человек. Сегодня еще 120 – это уже 200. А сколько их еще там? Одному Богу известно", – приводит СБУ слова медсестры.

В другом разговоре, как отмечают в СБУ, жена оккупанта рассказывает, что палаты в больницах РФ отдают военным КНДР, а раненых российских оккупантов лечат в худших условиях.

В украинской спецслужбе напоминают, что следователи СБУ уже открыли уголовное производство по факту участия военных КНДР в войне против Украины. Досудебное расследование осуществляется по статье 437 Уголовного кодекса Украины.

СБУ, КНДР
СБУ, КНДР / Фото: скриншот с ТК Главред
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика / Инфографика: Главред

Армия КНДР на войне с Украиной - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что Владимир Зеленский заявил о том, что армия РФ и КНДР готовят новые атаки против ВСУ. Главком ВСУ доложил об участии северокорейских солдат в боях на стороне российской армии - есть много деталей и по уничтожению этих сил.

Генерал Игорь Романенко рассказал, перебросит ли Путин военных КНДР на восток Украины. Страна-агрессор Россия может привлечь солдат КНДР к боевым действиям на востоке Украины, однако пока российский диктатор еще не принял окончательного решения по этому вопросу

В Forbes назвали потери корпуса КНДР на Курщине. Командование армии РФ впервые бросило в бой солдат корпуса КНДР в Курской области. Во время штурмов на прошлых выходных корпус Северной Кореи мог потерять каждого 25-го солдата. Бои произошли под селом Плехово.

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Армия КНДР - что о ней известно

Корейская народная армия — вооружённые силы Корейской Народно-Демократической Республики.

В состав КНА входят: органы военного управления, сухопутные войска, военно-воздушные и противовоздушные силы, военно-морские силы, с 2012 года — стратегические ракетные войска, а также с 2017 года — специальные тактические войска, пишет Википедия.

Общая численность кадровых военнослужащих в КНА составляет, по разным оценкам, от 850 тыс. до 1, 2 млн человек. В резерве насчитывается около 4 млн человек. Мобилизационный резерв - 4,7 миллиона человек, мобилизационные ресурсы - 6,2 миллиона человек, а годны к воинской службе 10 миллионов человек.

Срочная служба в корейской народной армии длится 10 лет для мужчин и 5 лет для женщин. Женщины в КНДР проходят срочную службу наравне с мужчинами.

Подавляющая часть войск расположена в районе демилитаризованной зоны на границе с Южной Кореей.

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