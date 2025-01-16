Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Воронежской области РФ - Генштаб

Что сообщили в Генштабе:
- ВСУ атаковали нефтебазу "Лискинская" в РФ
- По меньшей мере три БпЛА попали в цель
- На нефтебазе произошло возгорание
В ночь на 16 января 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны успешно поразили нефтебазу "Лискинская", что в Воронежской области страны-агрессора России.
Как сообщили в Генштабе ВС Украины, по меньшей мере три ударных БпЛА попали в цель, в результате чего на объекте возник масштабный пожар.
"Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ", - говорится в сообщении.
Сейчас более подробная информация о последствиях поражения все еще уточняется, однако в ведомстве отметили, что целенаправленная и систематическая боевая работа по важным объектам российских оккупантов продолжается.
Удары по нефтебазам и НПЗ РФ - что известно
Напомним, в конце 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛПДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла.
Ранее также Главред писал, что на нефтебазе в российском Энгельсе уничтожен большой запас специфического топлива. Это не простой бензин или керосин. Ведь для стратегических бомбардировщиков это другие категории, высший другой класс, который требует особой переработки, хранения и обеспечения самолетов.
Накануне в Смоленской области страны-агрессора России прогремели мощные взрывы. Впоследствии выяснилось, что дроны атаковали нефтебазу в населенном пункте Ярцево.
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Что такое Генштаб ВСУ?
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.
Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.
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