Трамп не заявил официально: дипломат назвал нюансы прекращения огня в Украине

Заявления Трампа до вступления в должность президента США нельзя считать гарантией будущих действий.

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Надо знать, как правильно реализовать прекращение огня в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Что сказал Яременко:

Трамп должен официально заявить о намерениях прекратить войну в Украине

Первым шагом к миру всегда является прекращение огня

Реализовать прекращение огня не так просто

Новоизбранный президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал в своих заявлениях о намерениях и желании как можно скорее закончить войну в Украине. Однако пока оснований ожидать, что республиканец выполнит свои обещания недостаточно.

Об этом в интервью Главреду рассказал народный депутат Украины, дипломат, основатель Фонда Майдан иностранных дел Богдан Яременко. По его словам, нужно сначала услышать о готовности Трампа действовать в интересах установления мира в Украине, когда он уже официально станет новым президентом США.

"Это важно, потому что есть проблема имплементации. Ведь пообещать это, сказать, что это важно - логично: чтобы закончить войну, надо начать с прекращения огня. Но по имплементации есть много вопросов без ответов: как это произойдет, кто за этим будет наблюдать, кто будет гарантировать выполнение режима, кто будет арбитром, который будет следить за нарушениями и т.д.", - подчеркнул он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Сейчас новая американская администрация еще ничего не детализировала и не имеет готового варианта мирного плана, который бы решил проблему агрессии России против Украины и четко объяснял, что именно будет предусматривать прекращение огня.

Смотрите видео о том, как Трамп может урегулировать войну в Украине:

"Если за ним (прекращением огня - Главред) будет мирный договор - это одно дело. Но сразу отмечу, что я не слишком верю в возможность широкого и всеобъемлющего мирного договора с Россией и в прекращение войны сейчас. Ведь наша цель понятна - возвращение территорий, но это пока невозможно", - считает дипломат.

Если же в США предложат не догоров, то возникает вопрос, для чего будет использовано это прекращение огня. Если для укрепления позиций, передислокации, перевооружения, подготовки к новому наступлению страны-агрессора России, то такое прекращение огня не нужно никому кроме РФ.

"Сейчас, даже со всеми проблемами, которые мы имеем на линии фронта, мы уничтожаем живую силу, оборудование и военную технику Российской Федерации в космических масштабах, и это дает нам возможность прогнозировать, что через несколько месяцев противник уже не сможет пополнять свои запасы. Да, это очень трудно и больно для нас, это огромные жертвы и где-то отступления, но так мы по крайней мере видим свет в конце тоннеля", - добавил Яременко.

Соглашаться на прекращение огня ради того, чтобы не гибли люди и не разрушались города на первый взгляд логично, но нужно учитывать намерения противника и понимать, не приведет ли пауза сейчас к еще худшим последствиям через некоторое время.

Прекращение огня в Украине - что известно

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин предупреждали об опасности преждевременного решения о прекращении огня в Украине и сокращении военной помощи на фоне этого.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет за кулисами никаких разговоров со страной-агрессором Россией о введении режима прекращения огня, или любых мирных соглашений.

Ранее Главред писал, что Россия стремится к прекращению огня, поскольку ей необходима оперативная пауза. В то же время Москва не заинтересована в переговорах, ведь не достигла желаемых целей на поле боя.

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Кто такой Богдан Яременко Богдан Васильевич Яременко (род. 25 сентября 1971, Киев) - украинский дипломат, политик и общественный деятель. Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса, генеральный консул Украины в Стамбуле (с 2010), по совместительству представитель Украины при Организации черноморского экономического сотрудничества (2010-2013). Народный депутат Украины 9-го созыва. Председатель правления основанного украинскими дипломатами благотворительного фонда Майдан иностранных дел, сообщает Википедия.

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