РФ завершает аннексию Беларуси: в ISW предупредили о серьезных угрозах для мира

Беларусь поможет стране-агрессору России распространять свою власть по всему миру.

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Путин аннексирует Беларусь / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот: видео

Ключевые тезисы от ISW:

Кремль превращает Беларусь в стратегического партнера

Для чего Россия пытается взять под контроль все направления управления Беларусью

В отчете Института изучения войны сообщили, что страна-агрессор Россия находится на завершающих этапах фактической аннексии Беларуси. Имеющийся набор военных, политических и экономических интеграционных достижений РФ в Беларуси уже создает угрозы для Запада.

По оценкам аналитиков ISW, хотя усилия Москвы по де-факто аннексии Беларуси в рамках союзного государства еще не завершены, но уже достигли значительных успехов. Это требует от НАТО переоценки последствий усиления российского контроля над Беларусью, возможностей и ресурсов, которые в результате этого Москва может использовать против Альянса, США и Украины.

видео дня

Отмечается, что Кремль превращает Беларусь в стратегического партнера, который помогает России распространять свою власть по всему миру.

Россия будет использовать свои последние, но глубоко укоренившиеся достижения в Беларуси, для компенсации потерь от войны против Украины, ускорения своего восстановления после войны и быстрой подготовки к будущим войнам.

"Политики должны начать планировать будущее, в котором Беларусь будет не только порабощенной нацией, но и фактически продолжением Российской Федерации", - акцентировали аналитики.

Россия пытается взять под контроль все направления управления Беларусью. Ключевые направления - те, которые направлены на военную, политическую и экономическую интеграцию обоих государств. Это будет предусматривать, в частности, постоянное базирование российских войск в Беларуси. Российские власти с высокой вероятностью собираются использовать население страны в более 9 млн человек и ее стратегическое расположение на восточных флангах НАТО, а также экономические ресурсы.

Расходы на оборону НАТО / Инфографика: Главред

В Институте отмечают, хотя Россия не завершила попытку де-факто аннексировать Беларусь, она уже "достигла таких этапов, которые представляют угрозу безопасности США, НАТО и Украины, а также угрозу дальнейшему существованию Беларуси как суверенного государства".

Аналитики предупредили, что России не нужны дополнительные интеграционные достижения в Беларуси, чтобы представлять угрозу для Запада.

"Имеющийся набор военных, политических и экономических интеграционных достижений России в Беларуси с 2020 года уже создает угрозы для Запада, которые политики должны учитывать", - отметили в ISW.

Отношения России и Беларуси - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что экс-глава МИД заявил о вероятности вступления Беларуси в войну - Путин дожмет Лукашенко. Владимир Огрызко считает, что уже сейчас Беларусь помогает России в войне, поэтому она является законным объектом для атак.

Белорусский диктатор Лукашенко объявил о размещении ядерки в Беларуси и назвал Путину условие. Он заявил, что привез в страну "не один десяток" ядерных боеголовок. Теперь он ищет полигон для размещения ракетного комплекса Орешник. Также Лукашенко выдвинул условие Путину.

Стало известно о причине активизации войск Беларуси на границе. В последнее время Лукашенко снова усилил риторику угроз в отношении Украины. Министерство обороны Беларуси несколько раз за последние дни заявляло о размещении определенного количества войск у границ с Украиной.

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