"Ему нравится Путин": как симпатия Трампа к диктатору РФ заденет Украину - Ягун

Трамп симпатизирует диктатору РФ, потому что считает его "сильной личностью", однако избранный американский президент не понимает всей сути.

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Ягун сказал, почему Трамп симпатизирует диктатору РФ/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Ягун

Основные тезисы Ягуна:

Трампу нравятся Путин и Ким Чен Ын, потому что он считает их "сильными личностями"

Однако Трамп не понимает всей сути

Перед встречей Трампа и Путина первому должны объяснить, что он будет говорить с международным преступником

Избранный президент США Дональд Трамп симпатизирует российскому диктатору Владимиру Путину, потому что ему нравятся сильные личности, которые "все держат под контролем". Однако Трамп не понимает сути.

Когда Трамп поедет на встречу с российским диктатором, ему должны объяснить, что он будет говорить с международным преступником. Об этом сказал бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун во время чата на Главреде.

"Трампу нравятся сильные личности. Так же, как и Путин, ему нравится Ким Чен Ын. Трампу импонируют люди, которые все держат под контролем, но он не понимает сути. Когда Трамп поедет на встречу с Путиным (кстати, очень интересно, где эта встреча может состояться, наверное, нигде, кроме Турции), ему должны объяснить, что он будет говорить с международным преступником. Да и о чем Трамп и Путин будут договариваться? О том, что Украина не будет в НАТО? Пусть Украину спросят", - сказал Ягун.

Он отметил, что еще не известно, как именно Трамп будет ломать Украину.

"Прекратит давать помощь? Тогда американские оружейные магнаты спросят у Трампа, кто им компенсирует расходы на то, что они уже запустили заводы и уже производят продукцию, которая должна быть реализована в Украине. Сам Трамп компенсирует? Или Маск своими "теслами"? Вы думаете, так просто республиканцы согласились проголосовать за те 60 миллиардов долларов - они проголосовали только потому, что 90% тех миллиардов остались в США, причем в штатах, которые голосуют за республиканцев", - подчеркнул Ягун.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как сообщал ранее Главред, Трамп сказал, когда встретится с Путиным. Дональд Трамп объяснил свою стратегию завершения войны.

Также ранее заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун сказал, какого завершения войны в Украине хочет Трамп. Избранный президент США хочет сделать Америку великой, но не понимает важного нюанса, считает Виктор Ягун.

В Bloomberg ранее сообщали, что Кремль будет требовать разрыва связей Украины с НАТО на переговорах с Трампом. Украина и Россия ведут непубличные переговоры в Катаре о правилах защиты ядерных объектов от нападений.

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Кто такой Виктор Ягун Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

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