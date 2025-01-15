Какого завершения войны в Украине хочет Трамп: генерал-майор назвал главную идею

Избранный президент США хочет сделать Америку великой, но не понимает важного нюанса, считает Виктор Ягун.

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Виктор Ягун объяснил, каким видит завершение войны Трамп / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/yagunv, facebook.com/DonaldTrump

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун объяснил, в каком завершении войны заинтересован избранный президент Дональд Трамп и коррелируется ли его видение с желаемым для Украины вариантом.

"Трампу просто нужно, чтобы не было этой войны, чтобы США не тратили средства на Украину", - сказал Ягун во время чата на Главреде.

По его словам, главная задача Трампа – сделать Америку великой.

"Но он не понимает, что Америка сама по себе, в своем собственном соку, не будет великой. Без геополитических успехов на Ближнем Востоке, Европейском континенте, Дальнем Востоке, в Тихоокеанском регионе США великими не будут. Трамп слишком зациклен на бизнесовых моментах", - отметил он.

Ягун выразил надежду, что с появлением более-менее адекватных советников в политике Трампа появится какая-то геополитическая составляющая.

"Также надеюсь на систему противовесов и сдержек, которая была построена в США много лет назад и которая будет держать любого непредсказуемого человека в определённых рамках", - добавил он.

Смотрите видео разговора с генерал-майором запаса СБУ Виктором Ягуном:

Планы Трампа по завершению войны - что известно

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп заявил о подготовке встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Конкретную дату проведения переговоров он не уточнил.

Позже Трамп заявил, что собирается встретиться с Путиным "очень быстро" после вступления в должность главы Белого дома.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Ранее стало известно, что у Трампа хотят найти решение для завершения войны за 100 дней. Отмечается, что американские чиновники будут создавать "необходимые условия", чтобы Трамп поговорил как с Путиным, так и с Зеленским.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми считает, что мирный план Дональда Трампа может заработать через несколько недель после инаугурации. Переговорный процесс между Россией и Украиной может начаться ближе к Пасхе.

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