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"Тушка Путин покинет мир": эксперт о сценарии Лукашенко на выборах в Беларуси

Алексей Тесля
16 января 2025, 11:01
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Александр Лукашенко, понимает, что пока идет война, Кремлю сейчас не до Беларуси, говорит Сергей Бульба.
Бульба
Александр Лукашенко нацелился на новый президентский срок, считает Сергей Бульба / Коллаж: Главред, фото: mostmedia.io, скриншот

Важно:

  • Лукашенко надеется, что время сыграет на его стороне
  • РФ может представить поглощение Беларуси как свою "победу"

Бывший военный офицер, политик и общественный деятель, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робим разам" Сергей Бульба оценил ситуацию накануне президентских выборов в Беларуси и вероятного переизбрания диктатора Александра Лукашенко.

"Лукашенко сложно назвать белорусским патриотом. Для него Беларусь — это скорее территория, где он собирает налоги и категорически не хочет подпускать никого извне", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Лукашенко прекрасно понимает, что Москва может снова попытаться создать новые проекты, наподобие Виктора Бабарико или Светланы Тихановской. Поэтому он действует на упреждение, считает белорусский оппозиционер.

По его словам, Лукашенко, который за 30 лет хорошо изучил методы Москвы, понимает, что пока идет война, Кремлю сейчас не до Беларуси. Потому он и спешит с выборами.

"Кандидатура преемника тоже обсуждалась, но пока фигуры, которая устраивала бы одновременно Москву и Лукашенко, так и не нашли. Более того, Лукашенко, похоже, надеется, что время сыграет на его стороне. Он рассчитывает, что тушка Путин покинет этот мир раньше, чем его", - пояснил он.

Собеседник также прокомментировал появившуюся ранее информацию о том, что после завершения войны с Украиной и подписания каких-то соглашений, Россия могла бы представить поглощение Беларуси как свою "победу".

"Для Лукашенко эта игра становится всё сложнее. Простор для манёвра у него сейчас настолько сведен до минимума, и уже всерьёз можно ставить вопрос о его субъектности как политика", - добавил Бульба.

Смотрите видео - интервью Сергея Бульбы:

Ранее сообщалось о том, что украинское государство в рамках проекта Безопасная граница усиливает фортификации на украинско-белорусской границе и размещает там системы видеонаблюдения. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Как сообщал Главред, Беларусь нарастила военное присутствие у границы с Украиной. Наблюдатели зафиксировали переброску подразделений Сухопутных войск в приграничные Столинский, Лельчицкий, Мозырский и Гомельский районы.

8 января в Беларуси объявили о военных учениях, которые будут проходить вблизи границы с Украиной. Маневры продлятся до 31 января. В рамках учений белорусы намерены отработать, в том числе, навыки управления войсками и выполнение задач совместно с инженерными подразделениями.

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Кто такой Сергей Бульба

Сергей Бульба (Числов) (15 апреля 1967, Минск, БССР) — белорусский политический деятель, предприниматель, пишет Википедия. Бывший военный офицер, основатель "Белого легиона" и инициативы "Беларусь 2.0. Робім разам", участник "Минской весны"

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