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Прекращать огонь в Украине преждевременно опасно: в США объяснили почему

Анна Косик
14 января 2025, 18:08
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Введение режима прекращения огня столь же опасно, как и сокращение военной помощи Украине.
Остин, Блинкен
Остин и Блинкен убеждены, что спешка в вопросе прекращения огня опасна / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

  • Для окончания войны не следует ускорять прекращение огня
  • Путину нельзя позволить отдохнуть или перевооружиться
  • Жизненно важна политика мира через силу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин в совместной колонке для издания The New York Times предупредили об опасности преждевременного решения о прекращении огня в Украине и сокращении военной помощи на фоне этого.

Они отметили, что ключевой задачей Штатов является установление прочного мира с последующим обеспечением Украины всем необходимым для сдерживания страны-агрессора России.

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Американские чиновники убеждены, что кремлевский диктатор Владимир Путин все еще сохраняет свои имперские амбиции, поэтому принуждение Украины к преждевременному прекращению огня сделает только хуже - армия РФ будет иметь время на отдых, перевооружение и подготовку новой атаки.

"Это был бы мир через капитуляцию, который не был бы миром вообще", - отметили они.

Более того, США, при таком развитии событий, придется вкладывать больше ресурсов для защиты от России и других представителей автократии.

"Проведение политики мира через силу является жизненно важным для выживания Украины и безопасности Америки. Соединенные Штаты и их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее руку на переговорах, которые однажды положат конец агрессивной войне Путина", - подытожили Блинкен и Остин.

Режим прекращения огня в Украине - что известно

Напомним, Главред писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин имеет сразу несколько вариантов, как заканчивать войну в Украине. Одним из самых простых вариантов для прекращения войны в Украине является режим прекращения огня на основе перемирия, или так называемое замораживание конфликта.

Накануне стало известно, что в перемирии прежде всего заинтересована страна-агрессор Россия. Ей нужна передышка хотя бы на полгода-год, чтобы хотя бы провести ротацию. Проблема РФ заключается в том, что у нее есть люди для войны, но нет времени на их подготовку.

Ранее также полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм утверждал, что достичь прекращения огня сейчас действительно необходимо, причём как и стране-агрессору России, так и Украине.

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Что известно о The New York Times?

The New York Times - американская ежедневная газета, базируется в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры.Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

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война в Украине новости США ВСУ режим прекращения огня Энтони Блинкен Ллойд Остин
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