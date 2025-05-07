Путин "накаркал": в Сети узнали о ликвидации ВСУ комдива "элитных" воск РФ

Владимир Путин назначил Абдулазиза Шихабидова командиром дивизии в марте 2025 года.

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Абдулазиза Шихабидова ликвидировали / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Ликвидирован командир 76-й дивизии ВДВ РФ Абдулазиз Шихабидов

Полковник РФ принимал активное участие в полномасштабной войне против Украины

В Украине ликвидировали командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ армии страны-агрессора РФ полковника Абдулазиза Шихабидова, который принимал участие в захвате украинского поселка Буча в Киевской области.

После его уничтожения тело оккупанта РФ было захоронено на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает Агентство.

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Отмечается, что диктатор РФ Владимир Путин назначил Шихабидова командиром дивизии в марте 2025 года. Несмотря на то, что официального подтверждения его уничтожения в Украине нет, российские пропагандистские источники сообщают о его захоронении на Троекуровском кладбище.

Уточняется, что в лицее №13 города Каспийск был открыт памятный уголок в честь Шихабидова, где размещены его фотографии и материалы о его "боевом пути". В Буйнакской средней школе-интернате №3 прошли мероприятия для учащихся 7-9 классов, посвященные его памяти. Школьники украшали кабинет фотографиями военного и "георгиевской лентой", провели минуту молчания и зажгли "свечи памяти".

Что известно о преступлениях российских десантников в Украине

Также подчеркивается, что Шихабидов принимал активное участие в полномасштабной войне против Украины. В 2022 году он возглавлял 51-й парашютно-десантный полк, который действовал в районах Бучи и Ирпеня — местах, ставших символами военных преступлений армии РФ.

76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия ВДВ, которую он впоследствии возглавил, участвует в боевых действиях в Украине с 2014 года и широко известна как "псковская". Личный состав соединения задействовался в аннексии Крыма и вооруженном конфликте на Донбассе.

До этого Шихабидов был задействован в военных операциях в Южной Осетии и Сирии. Он был награжден несколькими государственными орденами и медалями, в том числе Орденом Мужества, Орденом Суворова и медалями "За отвагу" и "За заслуги перед Отечеством" I и II степени.

Добавим, что, что ранее Путин хвалил 76-ю десантно-штурмовую дивизию РФ под командованием Шихабидова за военные преступления в Украине. Диктатор РФ попросил главу района Оренбургской области Нурсултана Муссагалеева, который участвовал во вторжении в составе 76-й дивизии, передать оккупантам РФ "самые наилучшие пожелания", сообщали российские пропагандисты.

Напомним, в сети рассказали о ликвидации генерала РФ во время удара по аэродрому "Бельбек" в Крыму. По данным российских пабликов, ликвидировано 10 российских военнослужащих, среди них – российский генерал Александр Татаренко.

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