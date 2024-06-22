"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

В ходе боев в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона РФ.

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Уничтожен капитан РФ Александр Лапшин / Коллаж: Главред, Фото: t.me/a_shtirlitz, Pixabay

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти весь батальон российских оккупантов вместе с командиром в боях на востоке.

Об удачных действиях украинских защитников сообщает в Telegram офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Он отмечает, что в ходе боев в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона РФ, капитан Александр Лапшин.

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Кроме того, в результате успешных действий украинских военных, также был уничтожен почти весь состав батальона из состава 98-ой воздушно-десантной дивизии РФ из города Иваново, уточнил украинский офицер.

"Штирлиц" также публикует скриншот из российских военных пабликов.

/ t.me/a_shtirlitz

Кто такой Анатолий Штефан? Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия. Родился в Запорожской области.

Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020). С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

С 2014 года – участник российско-украинской войны.

2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4]. В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Ранее сообщалось, что ударом HIMARS обезглавлен полк "элитных" войск россиян. ВСУ "минуснули" начальника артиллерии 331 парашютно-десантного полка подполковника Дмитрия Прокопьева. Кроме того, под огненную "раздачу" украинских защитников также попал начальник связи 331 парашютно-десантного полка капитан Ираклий Котов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

/ Главред

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