УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

Алексей Тесля
22 июня 2024, 13:49
216
В ходе боев в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона РФ.
Лапшин
Уничтожен капитан РФ Александр Лапшин / Коллаж: Главред, Фото: t.me/a_shtirlitz, Pixabay

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили почти весь батальон российских оккупантов вместе с командиром в боях на востоке.

Об удачных действиях украинских защитников сообщает в Telegram офицер ВСУ, военный блогер Анатолий Штефан ("Штирлиц").

Он отмечает, что в ходе боев в районе Часового Яра в Донецкой области был ликвидирован командир батальона РФ, капитан Александр Лапшин.

видео дня

Кроме того, в результате успешных действий украинских военных, также был уничтожен почти весь состав батальона из состава 98-ой воздушно-десантной дивизии РФ из города Иваново, уточнил украинский офицер.

"Штирлиц" также публикует скриншот из российских военных пабликов.

Screenshot
/ t.me/a_shtirlitz

Кто такой Анатолий Штефан?

Анатолий Валериевич Штефан — украинский военнослужащий, блогер, журналист, полковник Вооруженных сил Украины. Известен под позывным "Штирлиц", пишет Википедия.

Родился в Запорожской области.
Окончил Харьковский институт танковых войск (2004) и Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского (2020).

С 2004 по 2015 год проходил военную службу в составе 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.
С 2014 года – участник российско-украинской войны.
2016-2017 - в 53-й отдельной механизированной бригаде имени князя Владимира Мономаха, которая дислоцировалась в Луганской области, где занимал должность заместителя командира батальона. С 2017 года – офицер Генерального штаба ВСУ[4].

В 2021 году Штефан был включен в рейтинг самых влиятельных людей Киевщины за 2021 год.

Ранее сообщалось, что ударом HIMARS обезглавлен полк "элитных" войск россиян. ВСУ "минуснули" начальника артиллерии 331 парашютно-десантного полка подполковника Дмитрия Прокопьева. Кроме того, под огненную "раздачу" украинских защитников также попал начальник связи 331 парашютно-десантного полка капитан Ираклий Котов.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили комбата РФ – орденоносного полковника из батальона "Терек". Уничтоженный оккупант Владимир Попов ("Кедр") был награжден орденами и медалями страны-агрессора.

Как сообщалось ранее, ВСУ уничтожили подполковника оккупантов – комбата морпехов РФ. Подполковник Александр Горин командовал 382-м отдельным батальоном морской пехоты.

Screenshot
/ Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Часов Яр Анатолий Штефан война России и Украины
Реклама

Главное за день

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

14:42 Украина
Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

12:44 Мир
Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:47 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех 6074

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всех

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется самый тяжелый месяц 4352

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны 4229

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войны

У РФ исчерпываются последние запасы : Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать 4101

"У РФ исчерпываются последние запасы": Огрызко сказал, сколько Россия еще способна воевать

Последние новости

14:42

Еще две страны поддержали Формулу мира: новые подписи под документом Саммита

14:29

Почему кабачки желтеют и не растут: этот секрет спасет ваш урожай

13:56

36-летняя блогерша скончалась от остановки сердца: что случилось

13:51

Убегут все за считанные секунды: как быстро очистить от червей килограммы вишенВидео

13:49

Почему нужно обязательно посадить горох: это должен знать каждый огородник

Евро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаковЕвро 2024 Словакия Украина: украинцы минимально одолели словаков
13:49

"Лег весь батальон": на востоке уничтожены "элитные" войска РФ вместе с комбатом

13:19

Игра "падре против грешников": рецензия на фильм "Экзорцизм"Видео

12:57

"Запад спровоцировал вторжение России": чиновник из Британии сделал заявление

12:44

Удары Украины оружием США по целям в РФ: в Госдепе поставили точку в вопросе

Реклама
12:38

Путин признал катастрофическую ситуацию в РФ во время визита в КНДР: что известно

12:31

У лука желтеют кончики: в чем причина и как не потерять урожай

12:01

"Временно оставить": что может сказать Путин после уничтожения Крымского моста

11:47

Новый график отключений на 22 июня: украинцам "обрезали" часы с электроэнергией

11:10

ВСУ могут выбить россиян из Харьковщины: комбат рассказал, что для этого нужно

11:10

Сломали наступление врага: на Харьковщине ВСУ уничтожили мощную группировку россиян

10:27

Что нельзя делать, когда кто-то в дороге: приметы, которые важно знать

10:14

США ограничили Украину в ударах по ключевым аэродромам РФ - Washington Post

10:09

Произошел перелом: на Западе приняли ужасное решение для РФ - экс-глава МИД Украины

09:29

Ситуация резко изменилась: экс-командир "Айдара" назвал новый план РФ на Харьковщине

09:26

Гороскоп на завтра 23 июня: Девам - серьезная неудача, Близнецам - сильное раздражение

Реклама
09:03

Как "вырастить тень" на даче: названы самые быстрорастущие деревья и кустарники

08:51

Это манипуляция: Путин нашел оправдание применению ядерного оружия - ISW

08:47

Почти 30 целей: РФ атаковала Украину дронами и ракетами - сколько удалось сбить

08:14

РФ выбрала новую цель для наступления на Востоке: какой город под угрозой - DeepState

08:10

Кто черный интернационал "поджигателей войны"мнение

07:34

РФ ударила по объектам энергетики в 2 регионах: последствия ракетного обстрела 22 июняФото

06:10

Визит Путина во Вьетнам: чего ждать Украинемнение

05:55

Исторические кадры: появилось видео, как под Киевом сбивали вертолеты в первый день войныВидео

05:20

Лишь самые сообразительные догадаются, кто из 3-х людей притворяется больным: сложная загадка

04:40

Отстранение Путина от власти: названа неожиданная причина для завершения войныВидео

04:12

Украина под обстрелом: РФ запустила табун ракет, звучат сильные взрывы

04:05

Группа Queen продала свои хиты за гигантскую сумму: о каких деньгах идет речь

03:34

Почему духовка не пропекает середину - один лайфхак спасет вашу выпечку

02:41

9-летний парень решил поесть ночью: то, что он увидел на кухне шокировало всехВидео

02:00

Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу удивила своим заявлением - детали

01:30

Не стоит спешить с разрушением Крымского моста: неожиданный прогноз экс-главы МИДВидео

00:52

Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95: в Харькове прогремела серия взрывов

00:17

РФ захватила поселок в Донецкой области: в DeepState сказали, где продвинулся враг

00:16

"Плохая новость": Джеджула прокомментировал развод Димопулос

21 июня, пятница
23:24

"Знаю его давно": Ермак отреагировал на избиение военного охранниками Тищенко

Реклама
23:19

РФ обстреляла Волчанскую общину: женщина погибла, раненый водитель пешком спасался

22:54

"Муж": Мурат Налчаджиоглу показал обручальное кольцо

22:22

Самый воздушный пирог с абрикосами - нереально простой рецептВидео

22:16

"В июле - первый этап": Стефанишина сделала важное заявление о вступлении в ЕС

22:11

Собрали "по частям": Нидерланды вместе с другой страной передадут Украине Patriot

21:14

"Десятки российских атак ежедневно": Зеленский назвал самое сложное направление фронта

21:12

США разрешили бить по РФ дальнобойными ракетами - Пентагон

20:58

Жизнь перевернется в миг: для какого знака зодиака начнется "самый тяжелый месяц"Видео

20:28

Штраф 50 тысяч евро: почему в Германии нельзя ставить сарай на своем участкеВидео

20:23

Украина будет в безопасности только в 2 случаях: дипломат описал, что может ждать нашу странуВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять